Тендер на поставку томографов на сумму 9,6 млн грн в больницы Днепропетровщины получила компания, против которой открыты уголовные дела по факту присвоения сотен миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает "Информатор. Деньги".

Тендер выиграла фирма "УКР ДІАГНОСТИКА", тесно связанная с главой Днепропетровской ОГА Бондаренко и главой облсовета Олейником, и ранее уже получившая от них тендеров на 53, 7 млн грн.

При этом против компании открыт ряд уголовных дел в других регионах Украины по факту присвоения бюджетных средств. Данную фирму обвиняют в поставке медикаментов и оборудования в Одесский национальный медицинский университет по завышенным ценам. В Городке Хмельницкой области местная больница переплатила 1,3 млн грн при закупке томографа у этой компании. А томограф, купленный у фирмы больницей в Покровске за 6,8 млн грн, так и не был доставлен и установлен.

Ранее НАБУ начало расследование против главы облсовета Олейника после того, как у него обнаружилась переписанная на гражданскую жену бизнес-империя.