Главная причина увольнения руководителя Одесской таможни Пудрика связана с борьбой кланов в окружении президента за должности в различных сферах государственного регулирования, в частности на таможне. Ранее его назначили лишь благодаря близким к действующему главе офиса Президента людям.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Он отметил, что увольнение произошло из-за репутационных потерь и давления других мощных кланов, которые связаны с бывшими руководителями таможни Слюсаревым и Романенко.

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Журналист отметил, что соответствующая ситуация является результатом борьбы между группировками, которые контролируют таможни по всей стране и делятся с власть имущими на высших должностях во власти.

"Теневая касса" для финансирования выборов

Согласно информации Гнапа, с одесской таможней связано очень много интересов разных групп политиков. По его словам, существовала соответствующая практика, согласно которой одесская таможня всегда была источником так называемой теневой кассы для проведения властями финансирования для выборов властью.

Это касалось оплаты агитаторов, штабов и рекламы деньгами, которые не проходили через отчеты ЦИК. Ранее это осуществлялось людьми из группировки власти благодаря потокам контрабанды из Одесской таможни. Поскольку выборы почти закончились – Пудрик свою работу сделал,

– рассказал Гнап.

Борьба за руководство таможни

Также он отметил, что таможня не изменилась, а Пудрик лишь пришел их "перекрашивать" в интересах другого клана. Сейчас ситуация немного изменилась, местные выборы почти прошли, поэтому победил другой клан, считает Гнап. Он отметил, что идет невероятная борьба за кресло руководителя, вероятно, этому способствуют огромные суммы денег.

Справка. Государственная таможенная служба 21 сообщила об увольнении руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика, который исполнял эти обязанности с 21 августа.