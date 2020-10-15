Кандидат в президенты США Джо Байден назвал главные приоритеты в отношении Украины, если он победит на выборах. Он пообещал добиваться окончания войны на Донбассе, а также поможет бороться с коррупцией в Украине.

Об этом сообщили в "Европейской правде" со ссылкой на заявление кампании Байдена/Гаррис. Заявление с названием "Видение Джо Байдена относительно отношений Америки с Украиной" обнародовали 14 октября.

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Российская агрессия

Говорится о том, что Байден потребует прекращения конфликта в Украине. Он также планирует работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".

Кроме этого, Байден обещает оказать военную помощь, в том числе и оружием, чтобы помочь защитить себя от агрессии России.

Борьба с коррупцией

Кандидат в президенты США также имеет в планах всячески поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".

Байден понимает то, чего не понимает Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать безопасности и стабильности Европы, что в интересах Америки,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Ранее действующий президент Трамп уклонился от ответа на вопрос, передаст ли он власть в случае поражения.

Рейтинги кандидатов на президентских выборах в США / инфографика 24 канала