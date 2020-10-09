Не нужно создавать никаких национальных штабов для борьбы с пандемией. Президент должен собрать совещание с теми, кто владеет ситуацией на местах, и в сотрудничестве с ними решить главные проблемы.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица.

Сильные люди, кто действительно занимается областью, знают, сколько надо лабораторий, где их установить, сколько нужно на это средств, где поставить КТ и где взять персонал. На местах люди все знают. Достаточно Президенту выслушать все проблемы, составить список проблем и дать задание срочно все это закупить. И это все реально в течение месяца решить – не надо никаких штабов, все надо делать в ручном режиме,

– отметил политик.

Игорь Палица рассказал: благодаря такому "ручному управлению" для Волынской области уже найдено 2 аппарата КТ, которые через 4 недели будут в Луцке. И за это время в инфекционной больнице и детской больнице обустроят помещения для этих аппаратов и подготовят специалистов. Кроме этого, за три недели заработают 3 лаборатории, будут делать 1100 тестов в сутки.

"У нас война с эпидемией. Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня военный ручной режим. И поверьте мне, он работает. Он сработал в Одессе в 2014 году и сегодня работает на Волыни. Мы не будем гарантировать, что люди не будут заражаться. Но мы можем гарантировать, что их будет куда госпитализировать, чтобы спасти жизнь", – подчеркнул Игорь Палица.