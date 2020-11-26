В Британии 8-летний мальчик Монти отправил письмо премьеру Борису Джонсону. Малыш интересовался, сможет ли Санта-Клаус прийти во время пандемии COVID-19.

Монти даже пообещал оставить для Санта-Клауса антисептик. Об этом Джонсон написал на своей странице в твиттере.

Заметьте "Пузырьки из 3 семей": ограничения Британия ослабит на время Рождества

Премьер отметил, что в этом году получил много писем от обеспокоенных малышей.

Политик признался, что уже проконсультировался с экспертами и может всех заверить: "Отец Рождества все равно готовить сани и будет дарить подарки".

Чтобы удостовериться, я позвонил на Северный полюс и могу сказать, что Санта-Клаус готов и очень хочет ехать, также как и Рудольф и все другие олени,

– рассказал Джонсон.

Премьер также похвалил Монти за идею оставить для Санты антисептик.

Джонсон отметил, что и британские дети не должны забывать мыть и дезинфицировать руки. Это добавит малышей в список "вежливых детишек" и увеличит их шансы получить замечательные рождественские подарки.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2020