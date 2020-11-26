Санта-Клаус готов: Джонсон рассказал о своем звонке на Северный полюс
В Британии 8-летний мальчик Монти отправил письмо премьеру Борису Джонсону. Малыш интересовался, сможет ли Санта-Клаус прийти во время пандемии COVID-19.
Монти даже пообещал оставить для Санта-Клауса антисептик. Об этом Джонсон написал на своей странице в твиттере.
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Премьер отметил, что в этом году получил много писем от обеспокоенных малышей.
Политик признался, что уже проконсультировался с экспертами и может всех заверить: "Отец Рождества все равно готовить сани и будет дарить подарки".
Чтобы удостовериться, я позвонил на Северный полюс и могу сказать, что Санта-Клаус готов и очень хочет ехать, также как и Рудольф и все другие олени,
– рассказал Джонсон.
Премьер также похвалил Монти за идею оставить для Санты антисептик.
Джонсон отметил, что и британские дети не должны забывать мыть и дезинфицировать руки. Это добавит малышей в список "вежливых детишек" и увеличит их шансы получить замечательные рождественские подарки.
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