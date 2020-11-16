Глава правительства Великобритании Борис Джонсон самоизолировался. На такой шаг он пошел из-за того, что положительный тест на коронавирус получил один из депутатов, с которым премьер контактировал более получаса.

Из-за контакта с больным коронавирусом глава британского правительства с 15 ноября будет работать дистанционно в официальной резиденции. Об этом рассказали в BBC .

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Борис Джонсон 35 минут общался с депутатом Ли Андерсеном, а вскоре после этого у того диагностировали COVID-19. Согласно протоколу, премьер вынужден уйти на самоизоляцию, хотя и не испытывает симптомов заболевания.

Я должен самоизолироваться, потому что контактировал с кем-то, у кого был положительный результат на COVID-19. У меня нет симптомов, но я придерживаюсь правил,

– написал Джонсон в твиттере.

Политик подчеркнул, что продолжит руководить правительственными мерами по реагированию на пандемию. Это же подтвердили и в официальном сообщении пресс-службы правительства.

Заметим, Борис Джонсон болел COVID-19. Диагноз ему поставили 26 марта, а в апреле даже госпитализировали в реанимацию. После выздоровления политик признался, что болел тяжело и врачи были готовы объявить о его смерти.