Британский премьер Борис Джонсон выразил эмоциональные слова приверженности Украине и ее гражданам. Произошло это после встречи с президентом Зеленским в Лондоне и подписания совместного соглашения о сотрудничестве.

Документ должен заменить Соглашение об ассоциации по торговле с Великобританией после выхода последней из состава ЕС. О своем благосклонном отношении к украинцам Борис Джонсон написал в Твиттере.

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Великобритания является самым ярым сторонником Украины. Это наша оборонная поддержка, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам, наше сообщение четкое – мы полностью привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины,

– подчеркнул он.

The UK is Ukraine’s most fervent supporter.



Whether it’s our defence support, stabilisation efforts, humanitarian assistance or close cooperation on political issues, our message is clear – we are utterly committed to upholding Ukraine's sovereignty and territorial integrity. https://t.co/dkwoCY7QK2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 8, 2020

Заметим, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что разговор Джонсона и Зеленского во время встречи 8 октября был очень теплым и дружественным.

Он назвал обоих лидеров очень харизматичными и добавил, что им очень быстро удалось установить хороший контакт.

Также Кулеба подчеркнул, что британцы всегда называют вещи своими именами. В частности, это касается российской агрессии против Украины.

Обратите внимание! Продолжается официальный визит президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Великобританию. В рамках визита лидер государства с супругой уже побывали на аудиенции с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Кроме того, Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром Лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посетил Лондонскую фондовую биржу и встретился с британскими инвесторами.