Великобритания – самая страстная поклонница Украины, - Джонсон
Британский премьер Борис Джонсон выразил эмоциональные слова приверженности Украине и ее гражданам. Произошло это после встречи с президентом Зеленским в Лондоне и подписания совместного соглашения о сотрудничестве.
Документ должен заменить Соглашение об ассоциации по торговле с Великобританией после выхода последней из состава ЕС. О своем благосклонном отношении к украинцам Борис Джонсон написал в Твиттере.
Подробнее Начинаем новый этап партнерства, - Зеленский о подписанном соглашении с Британией
Великобритания является самым ярым сторонником Украины. Это наша оборонная поддержка, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам, наше сообщение четкое – мы полностью привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины,
– подчеркнул он.
Заметим, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что разговор Джонсона и Зеленского во время встречи 8 октября был очень теплым и дружественным.
Он назвал обоих лидеров очень харизматичными и добавил, что им очень быстро удалось установить хороший контакт.
Также Кулеба подчеркнул, что британцы всегда называют вещи своими именами. В частности, это касается российской агрессии против Украины.