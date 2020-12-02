Народные избранники накануне приняли компромиссный закон, который позволяет отсрочить введение кассовых аппаратов на год до 1 января 2022 года. ФЛП требуют, чтобы депутаты вообще откинули эту идею. Впрочем. народные избранники считают, что это хороший результат во времена пандемии.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Павел Бакунец. Он, собственно, голосовал за отсрочку кассовых аппаратов. Также депутат рассказал, как бороться с недобросовестными налогоплательщиками.

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Об отсрочке кассовых аппаратов

По его словам, платежеспособность населения стала меньше. Поэтому, он считает, что нужно идти навстречу тем людям, которые смогли создать рабочее место и платят налоги. Поэтому и отложили фискализацию в год.

Нардеп также отметил, что мнения разделились по этому поводу:

одни считают, что ФЛП нужно предоставить полную свободу;

другие считают, что надо ввести тотальную фискализацию.

"Ни одна из этих мыслей не является правильной. Есть физические лица-предприниматели, которые имеют небольшую палатку на рынке и там себе сделали рабочее место и справляются. Но также есть те, которые уклоняются от уплаты налогов, разделяя свой бизнес на несколько ФЛП" , – объяснил Бакунец

По его мнению, решение парламента – компромиссное, поскольку не удовлетворяет до конца ни одну из сторон.

Как бороться с недобросовестными предпринимателями

Как отметил депутат, есть большие сети ресторанов, магазинов техники или ювелирные магазины, которые "скрываются" под большим количеством ФЛП. Тем самым платят меньше налогов, чем должны были.

Тем самым, законопроектом отложили использование кассовых аппаратов, кроме рисковых групп – ювелирных, аптек, подчеркнул Бакунец.

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