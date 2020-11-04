Активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Во 2 годовщину ее смерти во многих городах Украины прошли акции памяти и протесты.

Подробнее о том, как украинцы чтят память Гандзюк во 2 годовщину ее смерти, читайте в материале 24 канала.

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Почтение памяти Львове

Около 30 львовян собрались на улице Замковой возле стенописи, посвященной Гандзюк. Они принесли цветы и зажгли свечи.

В комментарии "Суспільному" активистка Мелания Подоляк, заявила, что люди вышли на улицу, чтобы напомнить судьям и представителям власти: об этом деле никто не забудет.

Мы организовали такую ​​акцию потому, что следствие еще далеко от окончания, суды еще далеки от окончания и наша цель: так как Катя боролась за нас – бороться за Катю,

– отметила Подоляк.



Львовяне собрались возле мурала Гандзюк / Фото Дары Франко



Почтение памяти Гандзюк во Львове / Фото "Суспільного"

Почтение памяти в Харькове

Харьковчане собрались на улице Чернышевской. С собой они принесли плакаты, на которых написали фамилии подозреваемых в убийстве Гандзюк. Люди зажгли свечи и провели минуту в молчании.

Кроме того, харьковские активисты показали документальный фильм о деле Гандзюк. Люди рассказывают, что целью акции является привлечение внимания общественности к расследованию убийства активистки. Прошло уже два года, а виновных до сих пор не осудили.



Почтение памяти Гандзюк в Харькове / Фото из телеграм-канала "Труха / Харьков"

Почтение памяти в Ужгороде

В Ужгороде Гандзюк вспоминали на Театральной площади. Люди принесли туда цветы и синие и желтые лампадки. Организатор акции Владимир Феськов рассказал "Суспільному", что такие акции – единственный способ в условиях карантина напомнить украинцам о погибшей активистке.

Единственный вариант напомнить об этой трагедии, которая есть в Украине, и о том, почему важно, чтобы это дело было доведено до конца и убийцы были наказаны. Катю вообще во всей Украине знали, потому что это человек большого масштаба нашей страны. Она много важных вещей сделала для этой страны, касающихся вопросов безопасности,

– отметил Феськов.



Почтение памяти Гандзюк в Ужгороде / Фото "Суспільного"

Почтение памяти в Киеве

В столице Украины на Почтовой площади состоялась акция протеста "2 года без Гандзюк".

Сначала люди возложили цветы и зажгли свечи возле стенописи в честь погибшей активистки.

Впоследствии активисты перешли к более радикальным действиям: они жгли фаеры и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Поддержать акцию пришли активист Сергей Стерненко и член партии "Голос" Роман Лозинский.

Неравнодушные киевляне также расклеили цитаты активистки на улицах города.



Люди зажгли фаеры / Фото 24 канала

Акция "2 года без Гандзюк" в Киеве: смотрите видео 24 канала

Почтение памяти в Одессе

Одесситы присоединились к акции протеста "Два года без Кати".

Люди собрались возле памятника Дюку де Ришелье в центре города. Они возмущены тем, что прошло уже 2 года, а все виновные до сих пор не наказаны.

Лидер "Автомайдана" Виталий Устименко, который пришел на акцию протеста, отметил, что считает "не совсем адекватным", что виновные в убийстве Екатерины Гандзюк "продолжают свои политические карьеры".



Акция протеста в Одессе / Фото "Суспільне"

Обратите внимание! Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Последние месяцы жизни она провела в больнице, борясь за жизнь после нападения. Летом 2018 года ее облили серной кислотой. Подробнее о деле Гандзюк можно прочитать здесь.