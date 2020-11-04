Бороться за Катю: как чтят память Гандзюк в разных городах Украины
Активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Во 2 годовщину ее смерти во многих городах Украины прошли акции памяти и протесты.
Подробнее о том, как украинцы чтят память Гандзюк во 2 годовщину ее смерти, читайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Годовщина смерти Екатерины Гандзюк: не все причастные к убийству на скамье подсудимых
Почтение памяти Львове
Около 30 львовян собрались на улице Замковой возле стенописи, посвященной Гандзюк. Они принесли цветы и зажгли свечи.
В комментарии "Суспільному" активистка Мелания Подоляк, заявила, что люди вышли на улицу, чтобы напомнить судьям и представителям власти: об этом деле никто не забудет.
Мы организовали такую акцию потому, что следствие еще далеко от окончания, суды еще далеки от окончания и наша цель: так как Катя боролась за нас – бороться за Катю,
– отметила Подоляк.
Львовяне собрались возле мурала Гандзюк / Фото Дары Франко
Почтение памяти Гандзюк во Львове / Фото "Суспільного"
Почтение памяти в Харькове
Харьковчане собрались на улице Чернышевской. С собой они принесли плакаты, на которых написали фамилии подозреваемых в убийстве Гандзюк. Люди зажгли свечи и провели минуту в молчании.
Кроме того, харьковские активисты показали документальный фильм о деле Гандзюк. Люди рассказывают, что целью акции является привлечение внимания общественности к расследованию убийства активистки. Прошло уже два года, а виновных до сих пор не осудили.
Почтение памяти Гандзюк в Харькове / Фото из телеграм-канала "Труха / Харьков"
Почтение памяти в Ужгороде
В Ужгороде Гандзюк вспоминали на Театральной площади. Люди принесли туда цветы и синие и желтые лампадки. Организатор акции Владимир Феськов рассказал "Суспільному", что такие акции – единственный способ в условиях карантина напомнить украинцам о погибшей активистке.
Единственный вариант напомнить об этой трагедии, которая есть в Украине, и о том, почему важно, чтобы это дело было доведено до конца и убийцы были наказаны. Катю вообще во всей Украине знали, потому что это человек большого масштаба нашей страны. Она много важных вещей сделала для этой страны, касающихся вопросов безопасности,
– отметил Феськов.
Почтение памяти Гандзюк в Ужгороде / Фото "Суспільного"
Почтение памяти в Киеве
- В столице Украины на Почтовой площади состоялась акция протеста "2 года без Гандзюк".
- Сначала люди возложили цветы и зажгли свечи возле стенописи в честь погибшей активистки.
- Впоследствии активисты перешли к более радикальным действиям: они жгли фаеры и скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?".
- Поддержать акцию пришли активист Сергей Стерненко и член партии "Голос" Роман Лозинский.
- Неравнодушные киевляне также расклеили цитаты активистки на улицах города.
Люди зажгли фаеры / Фото 24 канала
Акция "2 года без Гандзюк" в Киеве: смотрите видео 24 канала
Почтение памяти в Одессе
- Одесситы присоединились к акции протеста "Два года без Кати".
- Люди собрались возле памятника Дюку де Ришелье в центре города. Они возмущены тем, что прошло уже 2 года, а все виновные до сих пор не наказаны.
- Лидер "Автомайдана" Виталий Устименко, который пришел на акцию протеста, отметил, что считает "не совсем адекватным", что виновные в убийстве Екатерины Гандзюк "продолжают свои политические карьеры".
Акция протеста в Одессе / Фото "Суспільне"
Поделиться новостью