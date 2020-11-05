Борщевой набор, по сравнению с осенью 2019 года, стал доступнее на 15 – 20%. Об этом говорят эксперты и прогнозируют, что цены на сезонные овощи будут падать и в дальнейшем.

Аналогичную ситуацию ожидают и с другими продуктами. И все из-за уменьшения платежеспособности. Об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Борщ за 35 гривен

В Госастате утвердили, что сегодня набор овощей на борщ обойдется хозяйке примерно 35 гривен.

Самым дорогим из них остается картофель – более 9 гривен за килограмм, тогда как прошлой осенью его стоимость была чуть ли не вдвое больше. Упали в цене и лук, капуста и свекла. Морковь же, из-за низкого спроса продолжает падать в цене и сейчас. Только за последнюю неделю она подешевела в среднем на 18%.

Средние цены на борщевой набор осенью 2020 года:

картофель – 9,08 гривен за килограмм;

лук – 5,73 гривны за килограмм;

капуста – 6,01 гривен за килограмм;

свекла – 5,71 гривны за килограмм;

морковь – 7,96 гривны за килограмм.

Уменьшились цены на мясо и фрукты

Подешевело и мясо, а также сезонные фрукты, кроме яблок. Они за последний месяц наоборот рекордно подорожали примерно на четверть.

"Весной, когда они как раз цвели, то были сильные морозы и очень мало яблок таких, что действительно выросли, доспели хорошо. И поэтому на них цена немного большая, по сравнению с прошлым годом, на 5 гривен дороже", – отметила продавщица овощей и фруктов Оксана.

Люди физически стали беднее, и это достаточно серьезно повлияло на возможность формирования цены. Мы же столкнулись с той ситуацией, что продавец вынужден снижать цены из-за отсутствия спроса на продовольствие,

- подтвердил экономический эксперт Олег Пендзин.

Подорожание до конца года

В то же время сезонное подорожание все же ожидается. Но значительно меньше, чем в прошлом году.

► В частности, вырастут в цене зерновые из-за неурожая в Европе и Северной Америке. Следовательно, к концу 2020 года примерно на 10 – 12% подорожают мука и хлеб.

► Крупы также несколько вырастут в цене, кроме гречки, на которую сейчас уже упал спрос.

► Примерно на 4 – 6% дороже будет стоить подсолнечное масло, из-за неурожая.

► Мясо, яйца и молочка также подорожают.

По словам Пендзина, зерновые, мясо, молоко имеют тенденцию к росту цен. Однако платежеспособность населения будет сдерживать этот рост. Поэтому рост можно ожидать примерно на 3 – 4% максимум.

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В то же время эксперт отмечал, что украинцы не будут голодать даже тогда, если локдаун будет жестче предыдущего. По его словам, умудренные предыдущим опытом, люди стали более запасливыми.

Например, все чаще покупают тот же картофель мешками, а крупами многие украинцы закупились еще в сентябре – октябре 2020 года. К тому же популярность вновь приобретает домашняя консервация. Тем не менее, пандемические настроения все же повлияют на потребительские предпочтения. В частности, может примерно на треть уменьшиться спрос на мясо, рыбу и молочку.

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