В турецкой Википедии борщу вернули украинскую прописку. Раньше там было указано, что это блюдо имеет российское происхождение.

Большинство материалов Википедии пишут через призму "чужих очков". Об этом на своей странице в фейсбук сообщила жена посла Украины в Турции Татьяна Сибига.

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Листая страницы Википедии на разных языках, можно часто встретить неточности или сознательные искажения всего, что имеет отношение к Украине, к нашей культуре и национальной идентичности. Мы, украинцы, можем повлиять на такую ​​несправедливость и часто сознательную информационную пропаганду, направленную против нас. Можем и должны это делать,

– отметила Сибига.

Кроме того, она рассказала, что русскую "приписку" украинского борща обнаружили во время подготовки проектов кулинарной дипломатии в Турции, сообщает Укринформ.

Особенности написания слова "борщ" на разных языках проверяли накануне мастер-класса по приготовлению блюда.

"Поэтому нужно быть неравнодушными, пристально относиться к таким вещам, особенно те, кто профессионально владеет иностранными языками, и вносить коррективы и исправлять ошибки, корректировать все несправедливости", – отметила Сибига.

Дипломатка также отметила, что сейчас они работают над созданием украинско – турецкого словаря. В нем уделеят внимание транслитерации слова "борщ".