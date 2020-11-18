СБУ заблокировала схему контрабанды российских запчастей на "Львовскую железную дорогу". Они попадали в Украину через оккупированные территории Донбасса.

Запчасти были подержанными, некоторые из них вообще непригодны для использования, сообщила Служба безопасности Украины.

Обратите внимание Россиянин пытался вывезти из Украины оборудование для кораблей ВМФ РФ: фото

В ведомстве заявили, что контрабанду организовали при содействии должностных лиц регионального филиала Укрзализныци. Незаконная схема действовала на протяжении 2019 – 2020 годов.

Из-за этого предприятие понесло значительные экономические убытки. К тому же, такие действия угрожали возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железной дороги.

Служба безопасности Украины проводит обыски у должностных лиц Укрзализныци во Львове и Киеве, а также в офисах коммерческих структур поставщиков.



Служба безопасности проводит обыски по делу / Фото СБУ

Правоохранители уже открыли дело по статье Уголовного кодекса о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! СБУ предполагает, что незаконный механизм могли использовать, чтобы финансировать пророссийских боевиков на оккупированных территориях.

Хищения в УЗ