На заре украинской независимости любая новость из США казалась известием с другой планеты. Но прошли годы, минули десятилетия, и осенью 2020-го происходящее за океаном удивительно резонирует с отечественной действительностью.

Дежавю?

Американцы живут предстоящими выборами, до которых осталось меньше месяца? Украинцы – тоже. В их предвыборную борьбу вмешивается вспышка коронавируса в Белом доме? У нас пандемия косит депутатский корпус ВР. Они спорят о госпитализации действующего главы государства? Мы обсуждаем госпитализацию экс-президента Порошенко. Америка расколота на два непримиримых лагеря, и сочувственные комментарии о болезни Трампа соседствуют с ядовитыми и злорадными? В Украине ровно то же самое…

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Американская предвыборная реальность выглядит более близкой и понятной, чем проблемы "братской" Беларуси, не способной избавиться от бессменного диктатора Лукашенко.

Или будни "братской" России, где на повестке дня – вечный Путин, отравление Навального и самосожжение оппозиционной журналистки в Нижнем Новгороде.

Что ж, есть факторы поважнее общего прошлого. Двадцать девять лет реальной политической конкуренции дают о себе знать, отдаляя Украину от бывших соседей по советской коммуналке и приближая нас к образцовой заокеанской демократии.

Стремительное падение США

Но, к сожалению, на этом позитив заканчивается. Поскольку в остальном нарастающее сходство между Украиной и США связано не с отечественным прогрессом – а исключительно с американским регрессом. Печерские холмы уподобляются Капитолийскому не потому, что мы движемся вперед: а потому, что Соединенные Штаты сдают в обратном направлении.

Эта тенденция обозначилась еще до мирового кризиса, в конце 2019-го: когда в Киеве и Вашингтоне обсуждали сенсационный Ukrainegate, а имена Дональда Трампа и Владимира Зеленского упоминались через запятую. Уже тогда привычного превосходства США над неустроенной Украиной почему-то не чувствовалось: по обе стороны Атлантики наблюдался сопоставимый градус скандальности и нечистоплотности.

И на протяжении 2020 года планка американской политики – некогда считавшаяся недосягаемой для нас – опускалась все ниже и ниже.

Сегодня уже никто не скажет, будто Америка способна подать расколотой Украине пример гражданской ответственности и конструктивного национального диалога. Никто не станет утверждать, что дебаты Трампа и Байдена – с "клоуном", "лжецом" и "щенком Путина" – это образец высокой политической культуры, а нашему стадионному шоу до них далеко. И уж конечно никто не назовет успешным американский опыт борьбы с COVID-19 и не призовет Зеленского, Шмыгаля и Степанова равняться на заокеанских коллег.

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Стремительное падение США до уровня практически братской страны, где украинцу все близко и созвучно, не может не обескураживать. Оно ошеломляет куда больше, чем прогрессирующий кризис в самой Украине: нам-то положено катиться по наклонной плоскости, но им?!

И приближающийся финал американской президентской гонки интригует нас куда сильнее, чем наши собственные выборы. Голосование 25 октября ничего не изменит принципиально. А голосование 3 ноября может подарить надежду на возвращение прежних Соединенных Штатов – или же окончательно ее похоронить.