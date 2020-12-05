На юго-востоке Бразилии 4 декабря произошла жуткая авария. Пассажирский автобус упал с 23-метрового моста. В результате более 25 человек получили ранения, еще 14 – погибли.

Авария произошла во второй половине дня. Об этом сообщает издание Globo.

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По информации транспортной полиции, водитель успел выскочить из кабины до падения автобуса и после этого исчез. Пока точной причины аварии нет, но ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы.

Автобус слетел в пропасть с моста высотой в 25 метров. Ранее власти говорили, что высота моста составляет 15 метров.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП 11 человек в автобусе погибли на месте, еще 3 умерли по дороге в больницу. Остальные 26 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В Бразилии автобус слетел с моста / Фото Globo