В Бразилии пассажирский автобус слетел с моста: более 25 пострадавших, много погибших
На юго-востоке Бразилии 4 декабря произошла жуткая авария. Пассажирский автобус упал с 23-метрового моста. В результате более 25 человек получили ранения, еще 14 – погибли.
Авария произошла во второй половине дня. Об этом сообщает издание Globo.
Важно На Львовщине произошло сокрушительное ДТП: фото аварии
По информации транспортной полиции, водитель успел выскочить из кабины до падения автобуса и после этого исчез. Пока точной причины аварии нет, но ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы.
Автобус слетел в пропасть с моста высотой в 25 метров. Ранее власти говорили, что высота моста составляет 15 метров.
Что известно о пострадавших
В результате ДТП 11 человек в автобусе погибли на месте, еще 3 умерли по дороге в больницу. Остальные 26 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
В Бразилии автобус слетел с моста / Фото Globo
Поделиться новостью