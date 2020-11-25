В результате ДТП в Бразилии 25 ноября погибли по меньшей мере 37 человек. Причиной трагедии стало то, что автобус врезался в грузовик и влетел в кювет.

Авария произошла в штате Сан-Паулу между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. Об этом сообщает Globo. Заметьте Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель: видео, фото Детали ДТП Авария произошла на участке, к которому сложно добраться, поэтому число жертв может возрасти.

В автобусе находились более 50 рабочих текстильной фабрики.

Часть людей до сих пор находятся заблокированными в автобусе.

Водитель автобуса выжил, его доставили в ближайшую больницу.

2 человека умерли уже по дороге в медучреждение.

По предварительным данным, авария произошла, когда автобус пытался обогнать грузовик, однако его водитель не справился с управлением и влетел в кювет. ДТП в Бразилии: смотрите видео #Brasil | Um acidente entre um ônibus e um carreta deixou 37 mortos e 15 feridas na manhã desta quarta-feira (25), em #Taguaí (SP), de acordo com a Polícia Militar de #SãoPaulo. https://t.co/XRBMoawKt1 pic.twitter.com/oxJ24a96t5 — Atlantide (@Atlantide4world) November 25, 2020