В Бразилии автобус врезался в грузовик: жертвами стали уже 37 человек, – видео
В результате ДТП в Бразилии 25 ноября погибли по меньшей мере 37 человек. Причиной трагедии стало то, что автобус врезался в грузовик и влетел в кювет.
Авария произошла в штате Сан-Паулу между населенными пунктами Тагуаи и Такуаритуба. Об этом сообщает Globo.
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Детали ДТП
- Авария произошла на участке, к которому сложно добраться, поэтому число жертв может возрасти.
- В автобусе находились более 50 рабочих текстильной фабрики.
- Часть людей до сих пор находятся заблокированными в автобусе.
- Водитель автобуса выжил, его доставили в ближайшую больницу.
- 2 человека умерли уже по дороге в медучреждение.
- По предварительным данным, авария произошла, когда автобус пытался обогнать грузовик, однако его водитель не справился с управлением и влетел в кювет.
ДТП в Бразилии: смотрите видео
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