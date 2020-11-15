В Бразилии выгорела треть крупнейшего в мире болота Пантанал: жуткое видео
За несколько месяцев в 2020 году выгорела треть крупнейшего в мире болота – Пантанал. Уже выгорело 28% территории, и пожары продолжаются.
Пантанал расположен на территории сразу нескольких стран: Брализии, Боливии и Парагвая. На эти регионы приходится 3% всех мировых болот. Об этом сообщает CNN.
Читайте также Бункеры и диетологи: как состоятельные люди в США готовятся к предстоящим катаклизмов
Болотные угодья Пантанал наиболее эффективно поглощают углекислый газ на планете. Этой экосистеме фактически удается поглощать весь углекислый газ, который производит человеческая цивилизация.
В Бразилии горит Пантанал: смотрите видео
Что известно о болоте Пантанал
- Пожары в регионе начались еще в 1970-х годах. Однако 2020 год оказался самым засушливым за последние годы.
- В течение года зафиксировали 21,7 тысячи пожаров.
- Обычно Пантанал спасают сезонные дожди, которые продолжаются с ноября по март. Тогда львиную часть территории затапливает вода.
- Пентанал является домом для тысяч редких животных. В частности, там живут ягуары, капибары, черные кайманы, гигантские выдры.
- Также на территории болот останавливаются 180 видов птиц.
Поделиться новостью