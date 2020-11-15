За несколько месяцев в 2020 году выгорела треть крупнейшего в мире болота – Пантанал. Уже выгорело 28% территории, и пожары продолжаются.

Пантанал расположен на территории сразу нескольких стран: Брализии, Боливии и Парагвая. На эти регионы приходится 3% всех мировых болот. Об этом сообщает CNN.

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Болотные угодья Пантанал наиболее эффективно поглощают углекислый газ на планете. Этой экосистеме фактически удается поглощать весь углекислый газ, который производит человеческая цивилизация.

В Бразилии горит Пантанал: смотрите видео

Что известно о болоте Пантанал