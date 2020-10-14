Страны-члены Европейского Союза рассмотрели стратегию действий на случай провала переговоров о торговых отношениях с Великобританией. Также включили возможное возобновление переговоров после истечения крайнего срока.

Есть риск того, что 2 стороны слишком закрепятся на своих позициях, чтобы заключить соглашение до крайнего срока. Об этом сообщили на сайте The Telegraph.

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Во время выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, вероятно то, что соглашение о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании так и не будет заключено.

Сейчас гипотеза "без соглашения" является очень правдивой гипотезой, к сожалению, вероятной сегодня,

– сказал Дриан.

Он отметил, что известна способность британцев выстраивать тактику, однако время для нее прошло. "Игры закончились, мы подошли к концу", – добавил министр.

Сторона ЕС готовится к любому результату

Это означает, что между 15 октября и серединой ноября 2020 года все должны решить. Ле Дриан пояснил, что сторона Евросоюза готовится к любому результату. На заседание Европейского совета 15-16 октября в Брюсселе Brexit будет центральным вопросом повестки дня.

В письме-приглашении на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель отметил: "В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими".