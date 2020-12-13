В Британии бьют тревогу и призывают магазины запастись продуктами: причина
Совет министров Великобритании рекомендует магазинам запастись продуктами. Дело в том, что правительство опасается дефицита, если страна выйдет из ЕС без торгового соглашения.
Производителей уже предупредили о том, что возможно будет недоставать овощей в следующие 3 месяца. Об этом сообщает издание The Sunday Times.
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Специалисты прогнозируют, что отсутствие сделок повлечет панические покупки и ажиотаж. Он может быть большим чем тот, что наблюдался в первые месяцы пандемии коронавируса.
Кроме того, власти советуют поставщикам лекарств, медицинского оборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на 6 недель.
Цены на продукты вырастут
Также прогнозируют, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3 – 5%, а нехватка свежих продуктов продлится несколько месяцев. Цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%. Увеличится также стоимость других молочных продуктов, мяса, поставляемых сейчас из ЕС.
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