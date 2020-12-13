Совет министров Великобритании рекомендует магазинам запастись продуктами. Дело в том, что правительство опасается дефицита, если страна выйдет из ЕС без торгового соглашения.

Производителей уже предупредили о том, что возможно будет недоставать овощей в следующие 3 месяца. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

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Специалисты прогнозируют, что отсутствие сделок повлечет панические покупки и ажиотаж. Он может быть большим чем тот, что наблюдался в первые месяцы пандемии коронавируса.

Кроме того, власти советуют поставщикам лекарств, медицинского оборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на 6 недель.

Цены на продукты вырастут

Также прогнозируют, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3 – 5%, а нехватка свежих продуктов продлится несколько месяцев. Цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%. Увеличится также стоимость других молочных продуктов, мяса, поставляемых сейчас из ЕС.

К слову, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускал, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение. Последние переговоры по решению будущих торговых отношений Великобритании с Европейским Союзом почти удались, впрочем Великобритания отклонила последнее предложение блока как "неприемлемое".