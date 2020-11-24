Четыре страны Соединенного Королевства ослабят карантинные ограничения на период Рождества. В частности, в течение 5 дней люди смогут встречаться с родными, путешествовать между странами или регионами.

Семьи по всей Британии смогут сформировать "Рождественский пузырь" с двумя другими семьями в течение 5-дневного окна в праздничный период. Об этом сообщает Sky News.

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В период с 23 по 27 декабря люди смогут встретиться с этими 2 другими семьями в своем пузыре. Сделать это можно в частном доме, храме, открытом общественном месте. Однако пузырь из 3 семей нельзя потом расширить или изменить.

Ограничения на поездки по всей Британии также снимут на 5 дней. Люди смогут путешествовать между странами или между регионами с различными уровнями коронавирусной опасности.

Жители Северной Ирландии смогут путешествовать еще 1 день по обе стороны 5-дневного окна, чтобы позволить себе перелеты.

Министр правительства Майкл Гоув, председательствовавший на совещании по поводу ослабления ограничений, отметил, что Рождество этого года будет не таким, как в прошлые годы.

Но все правительства согласились, что мы должны сбалансировать необходимость защиты общественного здоровья с тем, чтобы также позволить людям быть со своими близкими,

– заявил Гоув.

Накануне премьер Борис Джонсон объявил о своем зимнем плане борьбы с коронавирусом.

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