"Пузыри из 3 семей": какие ограничения Британия ослабит на время Рождества
Четыре страны Соединенного Королевства ослабят карантинные ограничения на период Рождества. В частности, в течение 5 дней люди смогут встречаться с родными, путешествовать между странами или регионами.
Семьи по всей Британии смогут сформировать "Рождественский пузырь" с двумя другими семьями в течение 5-дневного окна в праздничный период. Об этом сообщает Sky News.
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В период с 23 по 27 декабря люди смогут встретиться с этими 2 другими семьями в своем пузыре. Сделать это можно в частном доме, храме, открытом общественном месте. Однако пузырь из 3 семей нельзя потом расширить или изменить.
Ограничения на поездки по всей Британии также снимут на 5 дней. Люди смогут путешествовать между странами или между регионами с различными уровнями коронавирусной опасности.
Жители Северной Ирландии смогут путешествовать еще 1 день по обе стороны 5-дневного окна, чтобы позволить себе перелеты.
Министр правительства Майкл Гоув, председательствовавший на совещании по поводу ослабления ограничений, отметил, что Рождество этого года будет не таким, как в прошлые годы.
Но все правительства согласились, что мы должны сбалансировать необходимость защиты общественного здоровья с тем, чтобы также позволить людям быть со своими близкими,
– заявил Гоув.
Накануне премьер Борис Джонсон объявил о своем зимнем плане борьбы с коронавирусом.
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- С начала эпидемии COVID – 19 умерли 55 838 больных, в том числе 608 – в течение 23 ноября.
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