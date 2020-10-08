Руководитель Офиса Президента не видит необходимости в изменении состава участников нормандского формата. В то же время Андрей Ермак убежден, что Великобритания могла бы помогать в процессе урегулирования войны на Донбассе.

По мнению Ермака, сейчас уже есть результаты работы нормандского формата в том составе, в котором он есть. Об этом руководитель Офиса Президента сказал во время встречи в Королевском институте международных отношений Chatham House, передает Интерфакс-Украина.

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В целом Ермак не видит необходимости расширять состав участников нормандского формата.

В урегулировании конфликта, войны на Донбассе необязательно менять формат, необязательно добавлять. Но абсолютно уверен, и это тоже обсуждалось, о роли Великобритании непосредственно в помощи по урегулированию конфликта на востоке Украины,

– сказал он.

Нормандский формат: главное

Первая встреча "нормандской четверки" состоялась в июне 2014 года. Тогда целью переговоров было и есть завершение войны на Донбассе . Во встрече приняли участие президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии.

. Во встрече приняли участие президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии. С 2016 по 2019 год нормандский формат временно остановили . 10 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". По итогам встречи договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех" и прекращении огня на Востоке Украины.

. 10 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". По итогам встречи договорились об обмене пленными и прекращении огня на Востоке Украины. Последняя встреча советников состоялась 3 июня в Берлине.



Результаты саммита "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала