Визы для украинцев, которые хотят посетить Великобританию, могут упростить. Официальные Киев и Лондон договорились в ближайшее время обсудить соответствующую процедуру. В дальнейшем все будет зависеть от поведения украинских туристов,

Украина и Великобритания постепенно будут пытаться облегчить взаимные путешествия и поездки своих граждан. Об этом говорится в соглашении, которое Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон подписали в Лондоне, сообщает "Украинская правда".

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Такое решение является настоящим прорывом, ведь ранее власти Великобритании категорически отказывались даже обсуждать упрощение визового режима.

Какие следующие шаги должна сделать Украина

Главной задачей украинской власти сейчас является доказать, что безвизовые украинцы безопасны для Соединенного Королевства. Важная миссия возложена на украинских туристов, которые приедут в Великобританию после первых упрощений для въезда. Они не должны злоупотреблять правилами и не должны нарушать законы.

Обратите внимание! Президент Зеленский 7 – 8 октября посещал Великобританию с официальным визитом. Историческим моментом поездки стало подписание украинско-британского меморандума об усилении сотрудничества.

Что будет с безвизом в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что безвизу между Украиной и странами Евросоюза ничего не угрожает. Ранее в Европарламенте сообщили, что из-за провала антикоррупционной реформы могут отменить безвиз для украинских олигархов и некоторых политиков.

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