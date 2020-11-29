Истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании 28 ноября вылетали на перехват российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Ведь россияне своими полетами создают реальную опасность для гражданской авиации в регионе.

Британцы перехватили российские самолеты над Северным морем

Истребители Typhoon сил быстрого реагирования Великобритании вылетали на перехват российских военных самолетов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Королевских ВВС 28 ноября.

К слову Россия утверждает, что перехватила самолет США над Черным морем

Нарушили ли самолеты России международные нормы

Нет, россияне летели в международном воздушном пространстве, но очень близко от воздушного пространства Великобритании (неподалеку от побережья Шотландии над Северным морем).

В Британии считают, что подобные действия россиян следует тщательно контролировать.

Интересно, что сопровождать самолеты России пришлось довольно долго – для истребителей вызвали даже самолеты-заправщики Voyage с авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Какие самолеты России перехватили британские ВВС

Речь идет о 2 патрульных Ту-142 Bear F. Их целевое назначение – противолодочные боевые действия и морское патрулирование. Сайт Королевских ВВС опубликовал и фото.



Российский Ту-142 Bear F, перехваченный британцами / Фото RAF