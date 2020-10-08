Британские эксперты проверят украинскую систему выдачи биометрических паспортов: детали
Глава МВД Украины Арсен Аваков в Лондоне провел встречу с британской коллегой Прити Пэтел. В ходе переговоров они договорились о визите в Украину британских специалистов, которые ознакомятся с процессами оформления и выдачи биометрических документов.
Переговоры состоялись в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, объясняет Министерство внутренних дел Украины.
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Во время переговоров они уделили внимание вопросам сотрудничества в миграционной политике, кибер и трансграничной преступности, а также оперативного обмена данными между государствами.
С министром Прити Пэтел договорились отработать механизмы борьбы с трансграничной и киберпреступностью, нелегальной миграцией и по оперативному обмену данными. Мы готовы сотрудничать в двустороннем порядке,
– отметил Арсен Аваков.
Также министры договорились о совместных визитах украинских и британских экспертов в области внутренней безопасности. В частности в ближайшее время Украину посетит британская делегация для ознакомления с процессами оформления и выдачи биометрических документов.
Зато украинские специалисты поедут в Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов и проведения экспертизы документов. Также наши эксперты ознакомятся с системой фиксации правонарушений, их обработки и анализа для возможного внедрения в Украине.
Встреча Арсена Авакова и Прити Пэтел / Фото МВД Украины