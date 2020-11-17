В Китае генеральный консул Великобритании Стивен Эллисон помог тонувшей девушке. Инцидент произошел, когда 24-летняя студентка скатилась со скалы и упала в реку.

В то самое время, когда произошел досадный случай, британский консул был недалеко от водоема. Об этом сообщает BBC.

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Как указано в сообщении, когда Эллисон увидел, что девушка была без сознания в воде, то сразу нырнул в реку, чтобы ей помочь.

В частности, на видео очевидцев инцидента видно, что сначала девушка пыталась спастись самостоятельно, но затем скрылась под пешеходным мостом.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China (@ukinchina) November 16, 2020

В BBC сообщили, что британский дипломат имеет немалый опыт в триатлоне. На видеокадрах также видно, что Эллисону помог прикрепленный к веревке спасательный круг, который ему бросили другие свидетели инцидента.

Она была без сознания, не дышала, и мы боялись худшего,

– отметил Эллисон.

Консул сообщил, что после того, как они отплыли в сторону, девушка снова начала дышать. Он сообщил, что студентка была очень напуганной и долго приходила в себя после пережитого.

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После того, как девушка очнулась, она выразила благодарность своему спасателю и пригласила его на ужин со своей семьей. В то же время жители города, в котором произошел инцидент, предложили Эллисону сухие вещи.