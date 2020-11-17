Британский консул спас жизнь студентки: детали инцидента
В Китае генеральный консул Великобритании Стивен Эллисон помог тонувшей девушке. Инцидент произошел, когда 24-летняя студентка скатилась со скалы и упала в реку.
В то самое время, когда произошел досадный случай, британский консул был недалеко от водоема. Об этом сообщает BBC.
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Как указано в сообщении, когда Эллисон увидел, что девушка была без сознания в воде, то сразу нырнул в реку, чтобы ей помочь.
В частности, на видео очевидцев инцидента видно, что сначала девушка пыталась спастись самостоятельно, но затем скрылась под пешеходным мостом.
В BBC сообщили, что британский дипломат имеет немалый опыт в триатлоне. На видеокадрах также видно, что Эллисону помог прикрепленный к веревке спасательный круг, который ему бросили другие свидетели инцидента.
Она была без сознания, не дышала, и мы боялись худшего,
– отметил Эллисон.
Консул сообщил, что после того, как они отплыли в сторону, девушка снова начала дышать. Он сообщил, что студентка была очень напуганной и долго приходила в себя после пережитого.
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После того, как девушка очнулась, она выразила благодарность своему спасателю и пригласила его на ужин со своей семьей. В то же время жители города, в котором произошел инцидент, предложили Эллисону сухие вещи.
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