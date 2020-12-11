Брэндона Бернарда казнили в США: что известно о его преступлении и жертвах
Приговоренного к смертной казни Брэндона Бернарда казнили 10 декабря в штате Индиана после того, как Верховный суд США отказал в последнюю минуту в просьбе о помиловании. 40-летнего Бернарда осудили за убийство в 1999 году, когда он был подростком. Бернард – самый молодой преступник, которого федеральное правительство казнило за почти 70 лет.
Казнь Брэндона Бернарда
Бернард сказал семье супругов, которых он убил, что ему жаль, прежде чем умер в результате смертельной инъекции. Преступника объявили умершим в 21:27 по местному времени в исправительном учреждении в городе Терре-Хаут. Больше об истории Бернарда – читайте в материале 24 канала.
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Извините. Это единственные слова, которые я могу сказать, полностью фиксируют то, что я чувствую сейчас и то, что чувствовал в тот день,
– в течение 3 минут спокойно говорил Бернард к семье жертв.
Казнь преступника затянулась более чем 2 часа после того, как адвокаты Бернарда тщетно просили Верховный суд остановить ее.
Что известно о преступлении Бернарда
Бернарда приговорили к смертной казни за причастность к убийству общественных и религиозных деятелей, которые занимались делами молодежи в Айове, Тодда и Стейси Бегли в июне 1999 года.
На тот момент Бернарду было 18 лет. Он был одним из 5 подростков, которых обвинили в ограблении пары и принуждении их залезть в багажник их машины в Техасе.
Убитые Тодд и Стейси Бегли / Фото The Sun
Супругов Бегли застрелил 19-летний соучастник преступления Кристофер Вьяльва, когда пара лежала в багажнике. Это произошло перед тем, как Бернард поджег это авто.
Позиции сторон защиты и обвинения
Сторона защиты заявляла, что Тодд и Стейси Бегли, вероятно, погибли до того, как авто подожгли. А независимый следователь, нанятый защитой, заявлял, что Стейси до пожара была "медически мертва".
Однако свидетельство обвинения в ходе судебного разбирательства утверждали, что хотя Тодд Бегли мгновенно умер, у Стейси в дыхательных путях образовалась сажа, сигнализируя о том, что она умерла от вдыхания дыма, а не от огнестрельного ранения.
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Адвокаты Бернарда утверждали, что он боялся, что с ним произойдет, если откажется выполнять приказы Вьяльвы. Последний, кстати, был казнен в сентябре. Остальных причастных к инциденту посидили в тюрьму, когда им было меньше 18 лет, и они классифицируются как несовершеннолетние.
Адвокаты Бернарда настояли на том, что ему следует дать пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения. Аргументировали это тем, что мужчина в течение всего времени пребывания в тюрьме хорошо вел себя и работал с информационно-разъяснительными программами, чтобы уберечь людей от участия в преступлениях.
Брэндон Бернард с родными / Фото deathpenaltyinfo.org
Что известно об апелляции Бернарда
Бернард просил об отсрочке исполнения приговора, однако Верховный суд отклонил его просьбу. Пятеро из 9-ти присяжных по этому делу, которые остались в живых, а также американский прокурор, который требовал смертного приговора для Бернарда, публично призывали отменить высшую меру наказания.
Кроме того, десятки тысяч людей призвали действующего президента США Дональда Трампа помиловать Бернарда, в том числе сенаторы Ричард Дж. Дурбин и Кори Брукер. Ведущие адвокаты Аллен Дершовиц и Кен Старр также присоединились к команде защиты Бернарда.
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Что писала Кардашян о Бернарде
Также звезда реалити-шоу Ким Кардашян писала многочисленные твиты о деле Бернарда накануне его казни, призывая своих подписчиков принять участие в этом деле и повысить осведомленность. Кардашян приводила аргументы, почему Бернарда не стоит казнить:
- На тот момент ему было 18 лет.
- Он не был стрелком.
- Прокурор и 5 присяжных сейчас поддерживают помилование.
- Он провел десятилетия в тюрьме без выписки, помогая молодежи, которая рискует.
- Есть двухпартийная поддержка для смягчения приговора.
После известия о казни Бернарда Кардашян опубликовала ряд твитов по этому поводу.
Кое-что особое, что я узнал про Брендона Бернарда, это то, что кроме своей работы с молодежью, он также очень любит вязать крючком. На этой неделе он сказал мне, что хотел бы иметь больше времени на смерть, чтобы мог связать мне крючком одеяло,
– говорится в одном из сообщений Кардашян.
Заметим, что к концу президентства Трампа запланированы еще 4 смертных казни. Если все 5 состоятся, господин Трамп будет контролировать большинство казней президента США за последнее столетие. Трамп также станет президентом, при котором за полгода выполнили наибольшее количество смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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