Приговоренного к смертной казни Брэндона Бернарда казнили 10 декабря в штате Индиана после того, как Верховный суд США отказал в последнюю минуту в просьбе о помиловании. 40-летнего Бернарда осудили за убийство в 1999 году, когда он был подростком. Бернард – самый молодой преступник, которого федеральное правительство казнило за почти 70 лет.

Казнь Брэндона Бернарда

Бернард сказал семье супругов, которых он убил, что ему жаль, прежде чем умер в результате смертельной инъекции. Преступника объявили умершим в 21:27 по местному времени в исправительном учреждении в городе Терре-Хаут. Больше об истории Бернарда – читайте в материале 24 канала.

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Извините. Это единственные слова, которые я могу сказать, полностью фиксируют то, что я чувствую сейчас и то, что чувствовал в тот день,

– в течение 3 минут спокойно говорил Бернард к семье жертв.

Казнь преступника затянулась более чем 2 часа после того, как адвокаты Бернарда тщетно просили Верховный суд остановить ее.

Что известно о преступлении Бернарда

Бернарда приговорили к смертной казни за причастность к убийству общественных и религиозных деятелей, которые занимались делами молодежи в Айове, Тодда и Стейси Бегли в июне 1999 года.

На тот момент Бернарду было 18 лет. Он был одним из 5 подростков, которых обвинили в ограблении пары и принуждении их залезть в багажник их машины в Техасе.



Убитые Тодд и Стейси Бегли / Фото The Sun

Супругов Бегли застрелил 19-летний соучастник преступления Кристофер Вьяльва, когда пара лежала в багажнике. Это произошло перед тем, как Бернард поджег это авто.

Позиции сторон защиты и обвинения

Сторона защиты заявляла, что Тодд и Стейси Бегли, вероятно, погибли до того, как авто подожгли. А независимый следователь, нанятый защитой, заявлял, что Стейси до пожара была "медически мертва".

Однако свидетельство обвинения в ходе судебного разбирательства утверждали, что хотя Тодд Бегли мгновенно умер, у Стейси в дыхательных путях образовалась сажа, сигнализируя о том, что она умерла от вдыхания дыма, а не от огнестрельного ранения.

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Адвокаты Бернарда утверждали, что он боялся, что с ним произойдет, если откажется выполнять приказы Вьяльвы. Последний, кстати, был казнен в сентябре. Остальных причастных к инциденту посидили в тюрьму, когда им было меньше 18 лет, и они классифицируются как несовершеннолетние.

Адвокаты Бернарда настояли на том, что ему следует дать пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения. Аргументировали это тем, что мужчина в течение всего времени пребывания в тюрьме хорошо вел себя и работал с информационно-разъяснительными программами, чтобы уберечь людей от участия в преступлениях.



Брэндон Бернард с родными / Фото deathpenaltyinfo.org

Что известно об апелляции Бернарда

Бернард просил об отсрочке исполнения приговора, однако Верховный суд отклонил его просьбу. Пятеро из 9-ти присяжных по этому делу, которые остались в живых, а также американский прокурор, который требовал смертного приговора для Бернарда, публично призывали отменить высшую меру наказания.

Кроме того, десятки тысяч людей призвали действующего президента США Дональда Трампа помиловать Бернарда, в том числе сенаторы Ричард Дж. Дурбин и Кори Брукер. Ведущие адвокаты Аллен Дершовиц и Кен Старр также присоединились к команде защиты Бернарда.

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Что писала Кардашян о Бернарде

Также звезда реалити-шоу Ким Кардашян писала многочисленные твиты о деле Бернарда накануне его казни, призывая своих подписчиков принять участие в этом деле и повысить осведомленность. Кардашян приводила аргументы, почему Бернарда не стоит казнить:

На тот момент ему было 18 лет.

Он не был стрелком.

Прокурор и 5 присяжных сейчас поддерживают помилование.

Он провел десятилетия в тюрьме без выписки, помогая молодежи, которая рискует.

Есть двухпартийная поддержка для смягчения приговора.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

После известия о казни Бернарда Кардашян опубликовала ряд твитов по этому поводу.

Кое-что особое, что я узнал про Брендона Бернарда, это то, что кроме своей работы с молодежью, он также очень любит вязать крючком. На этой неделе он сказал мне, что хотел бы иметь больше времени на смерть, чтобы мог связать мне крючком одеяло,

– говорится в одном из сообщений Кардашян.

Something special I learned about #BrandonBernard is that in addition to his work with youth, he also really likes to crochet. He told me this week he wishes he had more time before his execution so he could crochet me a blanket. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Заметим, что к концу президентства Трампа запланированы еще 4 смертных казни. Если все 5 состоятся, господин Трамп будет контролировать большинство казней президента США за последнее столетие. Трамп также станет президентом, при котором за полгода выполнили наибольшее количество смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.