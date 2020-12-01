В Брюсселе на секс-вечеринке задержали евродепутата: СМИ предполагают, что он из партии Орбана
Полиция Брюсселя остановила секс-вечеринку в одном из баров столицы. Правоохранители задержали 25 человек, среди них был евродепутат. СМИ пишут, что это, вероятно, представитель партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об инциденте в столице Бельгии сообщают сразу несколько местных изданий. В Частности, La Derniеre Heure, Het Nieuwsblad.
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По информации прокуратуры, секс-вечеринка состоялась 27 ноября на одной из центральных улиц Брюсселя вблизи штаб-квартиры столичной полиции.
Правоохранители задержали 25 ее участников. Большинство из них были мужчинами. Их оштрафовали за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Когда полиция прибыла, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.
Интересно, что на вечеринке также присутствовали несколько дипломатов и член Европейского парламента. Евродепутат якобы пробовал сбежать через желоб на крыше, однако полиция все же смогла его арестовать. Полицейские также обнаружили в доме наркотики.
По информации СМИ, задержанный является одним из основателей "Фидес" – партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Медиа предполагают, что речь может идти о Йожефе Саере, который неожиданно подал в отставку 29 ноября.
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Что известно о партии "Фидес"?
Это одна из двух крупнейших политических партий Венгрии. Создана 30 марта 1988 года. По своей идеологии является правоцентристской и консервативной. Является членом Европейской народной партии и Центристского демократического интернационала. Лидер партии Виктор Орбан является премьер-министром страны.
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