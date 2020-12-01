Полиция Брюсселя остановила секс-вечеринку в одном из баров столицы. Правоохранители задержали 25 человек, среди них был евродепутат. СМИ пишут, что это, вероятно, представитель партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об инциденте в столице Бельгии сообщают сразу несколько местных изданий. В Частности, La Derniеre Heure, Het Nieuwsblad.

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По информации прокуратуры, секс-вечеринка состоялась 27 ноября на одной из центральных улиц Брюсселя вблизи штаб-квартиры столичной полиции.

Правоохранители задержали 25 ее участников. Большинство из них были мужчинами. Их оштрафовали за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Когда полиция прибыла, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

Интересно, что на вечеринке также присутствовали несколько дипломатов и член Европейского парламента. Евродепутат якобы пробовал сбежать через желоб на крыше, однако полиция все же смогла его арестовать. Полицейские также обнаружили в доме наркотики.

По информации СМИ, задержанный является одним из основателей "Фидес" – партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Медиа предполагают, что речь может идти о Йожефе Саере, который неожиданно подал в отставку 29 ноября.

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