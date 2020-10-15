Бронирование рейсов Ryanair: какое решение принял лоукостер
Ирландская авиакомпания Ryanair с ноября 2019 года по март 2020 будет выполнять лишь 40% рейсов по сравнению с аналогичным периодом год назад. Причина – снижение количества бронирований.
Ryanair сокращает количество полетов
Ранее авиаперевозчик планировал осуществлять 60% рейсов. Об этом говорится в пресс-релизе Ryanair.
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Однако теперь приняли решение в ноябре – марте сократить их до 40% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Авиакомпания надеется поддерживать загруженность рейсов на уровне примерно 70%.
Ryanair связывает падение заказов, особенно на ноябрь – декабрь 2020 года, с ограничениями на поездки, введенными странами ЕС и правительством Британии.
Нам очень жаль сокращать зимнее расписание, но это стало неизбежным из-за неэффективного управления авиаперевозками в ЕС,
– отмечает лоукостер.
Компания ожидает, что в 2020 финансовом году перевезет 38 миллионов пассажиров. Хотя еще в июле прогнозировали 60 миллионов.
Авиаперевозчики обычно могут прогнозировать долгосрочный спрос и заранее составлять расписание. Но в этом году представители отрасли вынуждены регулярно менять планы из-за пандемии коронавируса на карантинные ограничения в связи с этим.
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Что известно о сокращении рейсов других авиакомпаний
- Бюджетный авиаперевозчик EasyJet в октябре – декабре 2020 года будет выполнять лишь 25% рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- Wizz Air сократила зимнее расписание на 50%.
- British Airways, которая зависит от дальних перелетов и бизнес-поездок, в сентябре выполняла лишь 25–30% рейсов от обычного уровня.