Audi Q5 первой генерации, которых в последнее время все больше появляется в Украине, приплывают вовсе не из Европы, а из США. Стоит ли покупать Audi Q5 (8R), чем их заправлять, и почему все-таки нужно промывать моторы на автомобилях из Америки?

В отличие от одноклассников-внедорожников BMW и Mercedes-Benz, которые производятся в США, кроссоверы Audi Q5 первого поколения делали в Германии. Затем они плывут в Америку, чтобы получить пинка в нос или сзади и уже после этого попадают в Украину.

Европеец или американец?

В американских версиях Q5 есть много отличий от тех, которые делают для Европы. В первую очередь отличается оптика. У американцев оранжевые габариты в фарах. Хотя сами фары в большинстве ксеноновые и нет нужды их менять. Задние фонари светодиодные, но показатели поворотов красного цвета, поэтому во время сертификации и возможного возвращения техосмотра могут возникнуть проблемы. Зато задние противотуманки здесь есть, в отличие от большинства авто из США.





Audi Q5 был настоящим долгожителем и продержался на конвейере 8 лет – с 2008 по 2016-й. В 2012-м модель пережила фейслифтинг. Поэтому автомобиль достаточно надежный – за долгую историю производства в нем "вылечили" немало "детских болячек".

Из США в основном везут Q5 в двух комплектациях – Premium и Premium Plus. У всех – легкосплавные диски, кожаный салон, климат-контроль, вставки под дерево, полный привод Quattro. Однако, владельцы Premium Plus могут похвастаться еще и огромным панорамным стеклом на крыше, половина из которого открывается. У них есть медиасистема MMI с сабвуфером в запасном колесе, а также ряд систем безопасности – например, предупреждение об авто в слепой зоне. Кожа может быть не только черной, но и светлой и коричневой. Причем это не дермантин, а настоящая кожа, которая хорошо сохраняется и долгое время не растрескивается.

Запчасти

Большинство машин идут из Америки битыми, поэтому нужны запчасти. Они не слишком дорогие, к тому же есть выбор. Например, капот и крышка багажника выполнены из алюминиевого сплава, поэтому стоимость оригинальных новых деталей достигает 1000 – 1200 долларов, бывших в употреблении – 650 – 800 долларов. Но можно заменить их тайваньскими металлическими, тогда цена запчастей будет вдвое-втрое дешевле.

То же самое с другими кузовными деталями. Например, оригинальное крыло стоит 350 долларов, б/у – 170, а тайваньские – 70 – 80. Но за экономию надо платить. Во-первых, металлические детали тяжелее, во-вторых, качество этих деталей традиционно невысокое, поэтому мастера будут долго их пристраивать.

Покупать прошлую генерацию выгодно не только из-за старшего возраста и более низких цен. На них значительно дешевле запчасти, чем на новое поколение Audi Q5, которое после рестайлинга выпускается и по сей день. Детали везут как из США, так и из Европы, ведь практически все они подходят и на американскую, и европейскую версии. А вот стоимость кузовных запчастей на актуальную версию Audi Q5 заоблачная – например, подержанный передний бампер из Европы стоит 3000 долларов!

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Двигатели и масло

Самые популярные Audi Q5 из США имеют 225-сильный двигатель 2,0 TFSI (до рестайлинга – 211 сил). Также встречаются гибриды, 3,0-литровые бензиновые и 3,0-литровые дизели. Правда, последние заметно дороже. В отличие от европейских версий, в американские 2,0 TFSI можно заправлять спиртовое топливо Е80 – они имеют отметку Flexible Fuel. Правда, производитель предупреждает, что расход топлива на спиртовом топливе выше, чем на обычном А95. Например, в городе Audi Q5 2,0 TFSI потребляет 12-14 литров бензина на 100 км, за городом – 8-9 литров. Заправляете спиртовым горючим – добавьте еще 1-2 литра, поэтому экономия призрачная.

Украинцы уважают авто из-за границы из-за того, что там лучшее качество горючего и дорог, поэтому сохраняются автомобиль лучше и дольше. Однако не всегда – все зависит от владельца этого авто. После окончания гарантии он мог и забывать менять масло или заливать что-то дешевое. Или эксплуатировать в экстремальных условиях – "завел – проехал несколько км – встал". Это для двигателя опасно. Поэтому после покупки авто из-за границы лучше промывать мотор. И не верьте тем "знатокам", которые говорят, что промывка разрушает резиновые уплотнения, сальники или еще что-то. Это самый обыкновенный миф. Промывать можно и надо! Например, воспользоваться средством Liqui Moly Engine Flush или Liqui Moly MotorClean. Оно заливается в двигатель перед заменой масла, смешивается там со старым маслом, мотору дают так поработать минут пять. В жидкости есть защитные присадки, которые предотвращают износ деталей и деградацию сальников / прокладок. Вместе с тем набор моющих присадок смывает шламы и лаковые образования, жидкие загрязнения растворяет. После этого вся жидкость сливается, а уже потом льют свежее масло. Есть препараты, с которыми можно и поездить несколько десятков километров.

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Самая распространенная проблема 2,0 TFSI – высокий расход моторного масла. При этом щупа для механической проверки нет – лишь электронный уровень на панели приборов. Чаще всего высокий расход масла в двигателях 2,0 TFSI связан с залеганием поршневых колец. Этот недуг можно вылечить так называемой "раскоксовкой".

А вот какое масло использовать в таких автомобилях, как этот? Ведь в Европе Audi ездят на одном масле, а в США – на другом. В документации на это авто есть проспект, который рекомендует использовать один из известных брендов. Однако, это лишь реклама. Для двигателя или другого механизма важно использовать рекомендуемый класс моторного масла, вид, тип, но не бренд.

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Если в машине где-то (в инструкции, под капотом или где-то еще) написан конкретный бренд – это реклама, за которую бренд масла заплатил. Это обычная практика, но не нужно путать рекламу с требованием от производителя. Подбирать моторное масло нужно ориентируясь, в первую очередь, на заводские допуски. Для нашего 2,0 TFSI производитель рекомендует масло с допуском VW 502 00 / 505 000. Конечно, заливать надо только хорошо известные бренды. Вот, например, 5-литровая канистра Liqui Moly с нужным нам допуском в официальном магазине стоит от 1311 до 1728 грн. в зависимости от выбранной вязкости.

Коробки передач на дорестайлинговых (до 2011 года) моделях были 7-ступенчатые роботизированные с двумя сцеплениями. После рестайлинга их заменили на классические 8-диапазонные автоматы, которые стали перебирать передачи плавнее и комфортнее, а еще стали долговечнее по сравнению с роботом. Масло в них (как и в других узлах трансмиссии) рекомендуют менять каждые 60 тысяч пробега.

Подвеска и электрика

Подвеска у Audi Q5 комфортная и в то же время позволяет стабильно двигаться на очень высоких скоростях, даже если дорога не самого лучшего качества. Расплачиваться за комфорт и послушание приходится на сервисе. В передней подвеске здесь аж четыре алюминиевых рычага на каждое колесо. Специалисты рекомендуют раз в 80-100 тысяч менять все рычаги одним заходом, ведь ресурс у них примерно одинаковый. Задняя подвеска также алюминиевая, но в ней на каждое колесо приходит по три рычага, резиновые детали в которых можно менять отдельно. Делать это приходится ближе к 200 тыс пробегу.

С электрикой у Q5, как и у других авто этого бренда, регулярно возникают сложности. Огромное количество датчиков, дополнительных опций и механизмов имеют множество настроек. Многое можно продиагностировать, перепрограммировать и починить самостоятельно. Для этого понадобится прибор под названием "Вася Диагност" – шнурок, сочетающий Audi Q5 с компьютером и имеющий русскоязычную программную часть.

С его помощью можно активировать определенные функции, отследить показания датчиков, включить любую лампочку на панели приборов и сделать множество других операций. При стоимости прибора около тысячи гривен его покупку можно "отбить" за несколько самостоятельных диагностик.

Полный привод Quattro давно проверен и прекрасно себя зарекомендовал на заснеженных трассах и скользких поверхностях. Особого внимания при обычном использовании он не требует.

Стоимость Audi Q5 первого поколения в Украине – от 12,5 до 30000 долларов в зависимости от года изготовления и технического состояния.

Таким образом, двухлитровый Audi Q5 из Америки – неплохой вариант. Удобный, комфортный, тихий, престижный и не очень дорогой по сравнению с конкурентами. Впрочем, расход горючего не слишком низкий, а электроника может принести проблемы. Зато запчастей много и они доступны по цене. Единственное, что придется хорошенько поиграть с диагностикой и проверить, как восстановили машину после ДТП, ведь большинство из них – американские "битки".