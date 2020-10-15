Украина получила прямую защиту в тексте Будапештского меморандума. Он предусматривает, что страны-гаранты, а именно США, Великобритания, Франция, Китай и Россия гарантируют территориальную целостность и независимость государства.

Если территориальной целостности и безопасности что-то будет угрожать, Украина имеет право на срочные консультации со всеми странами-гарантами. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал украинский дипломат Александр Чалый, один из разработчиков меморандума.

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Почему Будапештский меморандум – это важно

По его словам, ключевым моментом, которого не понимают критики меморандума, является то, что Украина получила эти гарантии под присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказ от ядерного статуса, который де-факто она имела на момент распада СССР.

"В мире очень серьезно относятся к этому документу. Но Украина еще никогда не апеллировала к гарантиям Будапешта. Я очень доволен. Это будет историческим событием, если президент вынесет этот вопрос на референдум (всенародный опрос – 24 канал)", – считает Чалый.

Многие люди не очень желают президенту успеха. Они не хотят, чтобы этот вопрос был среди тех, которые президент планирует поставить перед народом во время местных выборов 25 октября,

– заметил дипломат.

Он добавил, что о формулировках можно еще подумать, но в целом суть вопроса от Зеленского понятна. Оно заключается в том, хочет ли украинский народ, чтобы страна строила свою безопасность и восстановления территориальной целостности не только на основании Минских договоренностей, но и активно используя позиции и гарантии Будапештского меморандума.

Один из вопросов на всеукраинском опросе 25 октября может звучать так: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование определенных гарантий безопасности Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"

Чалый подчеркнул: поскольку понятно, что Минский процесс, по крайней мере так, как его видит Украина, зашел в тупик, такой вопрос Зеленского является своевременным. По его мнению, украинский народ поддержит такую позицию главы государства.

Пример Украины важен, – Чалый

Дипломат подчеркнул, что Будапештский меморандум – это единственный документ, на базе которого Украина может сформулировать очень сильную позицию в международном сообществе.

Суть позиции заключается в следующем: если страны-гаранты, в том числе Россия, не пойдут на реальный диалог и меры, которые будут поддерживать нашу территориальную целостность и независимость, то Украина имеет абсолютное право на восстановление ядерного цикла,

– отметил Чалый.

По его словам, этот вопрос может подорвать весь режим нераспространения ядерного оружия. Более того, пример Украины очень важен. Ведь если она не получит поддержки в рамках Будапештского меморандума, если четко заявит о своей позиции, это будет означать, что ни Северная Корея, ни Иран, ни другие страны, которые достигают ядерного порога, не верят гарантиям стран-членов Совбеза ООН.

План "Б" для Украины

Чалый убежден: вынесением этой темы на всеукраинский опрос президент дает четкий сигнал как союзниками, так и противникам Украины. Мол, он хочет по-новому запустить переговорный процесс и дает новое стратегическое измерение. Возможно, это как раз является планом "Б".

И президент хочет в этом плане "Б" получить поддержку именно украинского народа. Она ему нужна как на внешней арене – чтобы показать, что за этим стоит поддержка украинцев, так и внутри страны, – подчеркнул дипломат.

Ведь, по его мнению, если бы Зеленский сейчас поставил бы этот вопрос в международную плоскость, то было бы очень много критики внутри страны. Зато, получив определенный рекомендательный мандат украинского народа, президент сможет его дальше эффективно использовать.

Важно! ОП предлагает вместе с местными выборами 25 октября провести опрос, который, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Подробнее об этом – по ссылке.

Полный комментарий Александра Чалого: Видео 24 канала