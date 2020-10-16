Наконец известны все 5 вопросов, которые действующая власть хочет задать украинцам во время всенародного опроса 25 октября. Последний из них касается Будапештского меморандума и гарантий безопасности для Украины.

Дело в том, что эти гарантии были нарушены не только в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым и развязала войну на Донбассе, а еще раньше. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента.

Важно Зеленский назвал еще 3 вопроса, которые будут на всеукраинском опросе

Там также вспомнили пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла или "газовые войны". Это все тоже угрожало территориальной целостности, а также было проявлениями экономического давления для подчинения своим интересам Украины.

Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии. Столь откровенное игнорирование обязательств по безопасности перед Украиной ставит под сомнение для любой другой страны мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов меморандума,

– говорится в сообщении.

У Зеленского считают, что сейчас нужна актуализация положений Будапештского меморандума, поскольку его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

"Именно поэтому президент Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: все ли подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства или никто?" Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума относительно выполнения их обязательств", – пояснили в ОП.

Там считают, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь государству восстановить утраченные с 2014 года возможности и создать значительно более прочные переговорные позиции вместе в отношении Донецка, Луганска и Крыма.

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, которое было заключено в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией. В нем шла речь о дальнейшем неядерном статусе Украины, а также содержались пункты о гарантии суверенитета и безопасности Украины. Документ вступил в силу сразу после подписания.

Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала