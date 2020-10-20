Президент Украины Владимир Зеленский решил спросить у украинцев – поддерживаем ли мы право Украины требовать гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Но имеет ли это смысл и жив ли еще меморандум?

О том, зачем актуализировать вопрос Будапештского меморандума, что Украина может требовать от стран-подписантов и главное – поможет ли это вернуть Крым и Донбасс – в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Конечно же, можно говорить о попытке манипуляции, или популизме. Но я предлагаю, все же, разберемся, что собой представляет Будапештский меморандум и действительно ли он несет гарантии для Украины.

Что известно о Будапештском меморандуме

Примерно 400 пустых слов и полторы страницы – столько потребовалось, чтобы склонить Украину к отказу от ядерного арсенала. 25 лет назад, 5 декабря 1994 года, Украина, Россия, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум.

Но еще за 3 года до этого стало ясно – тогдашний президент США Джордж Буш не особо приветствовал независимость Украины и призывал оставаться в сфере влияния России. А в марте 1991 года выступил в Верховной Раде со странной речью, мол, "американцы не будут поддерживать тех, кто добивается независимости, чтобы тиранию из центра заменить местным деспотизмом".

Подробнее о Будапештском меморандуме – читайте в материалах 24 канала.

И это, наверное, была одна из причин почему Украина насколько могла тянула с отказом от ядерного оружия. Ведь если Казахстан и Беларусь отказались от ядерного статуса в 1992 году, то Украина продержалась еще 2 года. Но не только Америка нависала над Украиной, Россия постоянно нас провоцировала.

В 1992 году там вдруг решили пересмотреть, законным ли было присоединение Крыма к Украине, а спустя год в Кремле вообще огласили Севастополь российским городом. В том же 1993 году, 80% Черноморского флота отошло России, хотя договаривались о разделе 50/50. В начале 1994 года в Крыму и на Донбассе прошли незаконные референдумы, где подняли старый больной вопрос – статус русского языка и двойное гражданство.

США продолжали прессинг на Кравчука

США в свою очередь продолжали прессинг на тогдашнего президента Леонида Кравчука, мол, либо отказ от ядерного вооружения, либо международная изоляция. Как итог – в начале 1994 року Кравчук едет в Москву и подписывает заявление о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия.

Как вспоминал экспосол США в Украине Стивен Пайфер, уже тогда Украине был дан сигнал, что ни о каких военных гарантиях речи не идет. К тому же, если раньше речь шла всего лишь о сокращении ядерного потенциала, то Кравчук подписал заявление о полном отказе от него. И это имело свои последствия – досрочные президентские выборы, на которых Кравчук проиграл Кучме.



Леонід Кучма і Леонід Кравчук / Фото колаж 24 каналу

Леонид Кучма будучи на посту премьера всюду кричал о том, что нужно оставить часть ядерных боеголовок, но как только вступил на пост президента – о своих призывах забыл. Мол денег на содержание вооружения нет. В итоге Кучма 4 декабря 1994 года едет в Будапешт. В этот день Франция и Китай направляют в Киев декларацию о гарантиях безопасности в случае отказа от ядерного оружия. На следующий день Кучма подписывает Будапештский меморандум с Россией, США и Великобританией.

На момент его подписания, Украина имела третий после США и России ядерный потенциал, от которого добровольно и отказывалась в обмен на гарантии безопасности. До сегодня ведутся споры – содержит ли документ именно гарантии и обязателен ли он к исполнению?

Почему? Первое, само название – меморандум. В переводе с латыни "то, о чем следует помнить". Документ так и не был ратифицирован ни одной из сторон, а значит так и остался декларацией о намерениях и страны-подписанты о них помнят. Но помнить – не значит действовать.

Но если так, то почему Украина уже не впервые поднимает этот вопрос после нападения России в 2014 году? Потому что ссылаться только на это и называть меморандум мертвым было не совсем верно и здесь стоит вспомнить 18 статью Венской конвенции 1969 года – даже меморандум остается гарантией и без ратификации, пока одна из сторон не выйдет из договора.

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Что ждет Украину

И вот здесь мы подобрались к самому интересному и это второе – увы, но гарантий безопасности Украине никто не давал. И в 5 пунк­тах Меморандума США и Великобритания не гарантировали, а лишь подтверждали свое обязательство:

уважать независимость Украины в существующих границах;

никогда не применять какое бы то ни было оружие против ее территориальной целостности;

воздерживаться от экономического давления на Украину;

угрожающего ее суверенитету;

оказывать стране помощь в случае агрессии против нее;

не применять ядерного оружия против молодого государства.

Как видите ни гарантий, ни механизма обеспечения безопасности Украины нет. И если присмотреться, то все пункты и США и Великобритания формально выполняют – после начала агрессии ООН осудила действия России, они не нападают на нас, не давят экономически и оказывают помощь в связи с агрессией Кремля. О её объёмах дискутировать в данном контексте не приходится, потому что, опять же, об этом в меморандуме ни слова. А Россия давно дала понять – плевала она на договоренности.

Мы могли бы прямо апеллировать к меморандуму, если бы он носил такой же характер, как например Североатлантический договор 1949 года, где черным по белому прописано кто, когда и как должен стать на защиту стран-членов НАТО. Но увы в Будапештском меморандуме этого нет.

Но, эксперты часто говорят о том, что всё зависит от того как руководство стран-подписантов готово читать договоры. Например, до начала второй мировой войны Великобритания и Польша подписали союзный договор, или Англо-польский военный альянс, который нес в себе обязательства и гарантии. Но все мы помним как Великобритания не особо спешила с помощью после нападения Гитлера на Польшу.

Вопрос в том, как готовы читать Будапештский меморандум сегодняшние Великобритания и США. О России речь не идет, там уже показали, что читать не умеют.

Главная ошибка, по моему мнению, которую допускала Украина все 25 лет:

а) мы так и не ратифицировали меморандум;

б) мы не сформулировали четкие требования к странам подписантам.

Понятно, что ни Британия, ни Америка не будут напрямую воевать за нас, но мы можем требовать продолжения санкционого давления на Россию, вплоть до эмбарго на покупку российских нефти и газа, что окончательно развалит всю гос машину Кремля. Мы можем требовать от НАТО военно-технической помощи как на суше так и в море.

К тому же мы можем апеллировать к тому, что несоблюдение подписантами озвученных ими же обязанностей, может привести к развалу договора о нераспространении ядерного оружия. Ведь кто в здравом уме готов отказаться от него сегодня, когда договор не работает.

Нужно ли актуализировать вопрос о выполнении Будапештского меморандума, чтобы добиться каких-то подвижек в деле освобождения оккупированных Крыма и Донбасса? Несомненно да! Ведь очевидно, что Минский процесс зашел в тупик и завершение войны по Минским соглашениям невозможно.

К тому же, всё чаще мы слышим с Банковой о так называемом "плане Б". А возвращение к Будапештскому меморандуму теоретически может позволить вовлечь в переговорный процесс Великобританию и США и поднять вопрос еще и Крыма. Почему президент Владимир Зеленский заговорил об этом сейчас? Опять же, можно обвинить его в популизме, но мы не об этом. Здесь важно вспомнить недавний визит команды президента в Великобританию. Во время встречи стороны показательно подписали договоренности о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, а также условились о строительстве объектов базирования ВМС Украины на общую сумму более 1,5 милиардов долларов.

Конечно это выгодно и самой Британии. Но не стоит забывать, что совсем недавно эта страна вышла из ЕС и ей просто необходимо в кратчайшие сроки обрести максимальную субъектность в регионе. И помощь Украине в военной сфере и торговые отношения – один из укрепляющих факторов.

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США переживают не простые времена

По другую сторону Атлантики США переживают сейчас не самые простые времена, но лидирующий кандидат в президенты Джозеф Байден тоже заявил о готовности поддержать Украину вооружением в случае его победы.

Так скажите – это ли не лучший момент напомнить партнерам о Будапештском меморандуме? Это ли не повод использовать все инструменты, если нужно, давления на страны-подписанты? И это ли не повод, наконец-то, усадить США и Великобританию за стол переговоров по вопросу деоккупации Крыма и Донбасса?

Вопрос лишь в том, сможет ли нынешнее украинское правительство додавить наших западных партнеров, или же погрязнет в местечковых договорняках и поиске сиюминутных выгод?

Да, можно долго пинать первых 2 президентов Украины за допущенные ошибки, можно долго кивать на предшественников, но стоит констатировать – несмотря на всю свою формальность Будапештский меморандум еще не мёртв и о нем нужно кричать на всех западных площадках.