Будет большая волна судебных обжалований – политолог о вероятном поражении Трампа
Джо Байден вырвался вперед в Джорджии на тысячу голосов, если ему удастся удержать этот штат, Неваду и Пенсильванию – Дональд Трамп его не догонит. Соответствующая ситуация может вызвать большую волну судебных обжалований.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что дело может дойти до Верховного Суда, ведь Трамп не намерен отдавать победу.
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По словам политолога, в Верховном суде – 6 прореспубликанских и 3 продемократических судей. Поэтому преимущество у Трампа, однако надо понимать, что суд в США – это не суд в Украине, там нельзя принять "правильное" решение, это серьезно наказывается, сказал эксперт.
Прирост голосов за Байдена
Однако по голосованию по почте можно частично согласиться с Трампом, считает Тизенгаузен. Это связано с резким приростом голосов за Байдена, сказал эксперт по управлению репутацией.
Можно предположить, что тогда начали подсчет в крупных населенных пунктах, которые традиционно голосуют за демократов, однако с этим нужно разбираться. Дело в том, что в США прецедентное право, то есть дальше суды сами будут решать, как они будут рассматривать конкретные бюллетени,
– заметил Борис Тизенгаузен.
Коротко о выборах президента США
- 3 ноября состоялось голосование за президента США, однако подсчет голосов продолжается до сих пор. На президентское кресло претендуют действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.
- Согласно опросам, которые состоялись перед голосованием – наибольшие шансы на победу есть у кандидата от демократов Джозефа Байдена. В то же время Дональд Трамп не соглашается, он убежден, что голосование по почте приведет к фальсификациям.
- Так действующий президент США хочет досрочно начать второй срок, не дождавшись результатов выборов.
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