Джо Байден вырвался вперед в Джорджии на тысячу голосов, если ему удастся удержать этот штат, Неваду и Пенсильванию – Дональд Трамп его не догонит. Соответствующая ситуация может вызвать большую волну судебных обжалований.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что дело может дойти до Верховного Суда, ведь Трамп не намерен отдавать победу.

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По словам политолога, в Верховном суде – 6 прореспубликанских и 3 продемократических судей. Поэтому преимущество у Трампа, однако надо понимать, что суд в США – это не суд в Украине, там нельзя принять "правильное" решение, это серьезно наказывается, сказал эксперт.

Прирост голосов за Байдена

Однако по голосованию по почте можно частично согласиться с Трампом, считает Тизенгаузен. Это связано с резким приростом голосов за Байдена, сказал эксперт по управлению репутацией.

Можно предположить, что тогда начали подсчет в крупных населенных пунктах, которые традиционно голосуют за демократов, однако с этим нужно разбираться. Дело в том, что в США прецедентное право, то есть дальше суды сами будут решать, как они будут рассматривать конкретные бюллетени,

– заметил Борис Тизенгаузен.

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