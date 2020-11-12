Торговая сеть "Эпицентр" пока не решила, будет ли работать в субботу и воскресенье в связи с внедрением карантина выходного дня. Компания ожидает официальное постановление правительства.

Режим, в котором "Эпицентр" будет работать на выходных, прокомментировала руководитель департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец "Украинской правде".

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Сейчас мы ждем официальное постановление Кабинета Министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов на выходных,

– заявила Чудновец.

Напомним, ранее министр здравоохранения возмутился шуткой "Эпицентра" в сети. Максим Степанов призвал компанию поехать "куражиться" в реанимацию к больным COVID-19.

Что известно об отношении "Эпицентра" к карантину

Ранее сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, не закрывала свои маркеты во время карантина , когда перестали работать рынки и торговые центры.

, когда перестали работать рынки и торговые центры. Весной "Эпицентр" объяснял свое решение тем, что они в магазинах продают маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты.

тем, что они в магазинах продают маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты. 11 ноября правительство приняло решение ввести карантин выходного дня с 14 ноября . Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.

. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. После этого в соцсетях "Эпицентра" появилось следующее сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И картинка: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!".



Что закроют на время карантина / Инфографика 24 канала