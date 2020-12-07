Будет ли работать междугороднее и международное сообщение во время локдауна
Локдаун в Украине с высокой вероятностью введут в период новогодних праздников в январе. В то же время общественный транспорт продолжит работать, но со значительными ограничениями.
Чиновники не планируют закрывать междугороднее и международное сообщение. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
Важно Локдаун в Украине: что могут запретить, а что будет работать
Как будет работать транспорт во время локдауна
Министр отметил, что в случае введения локдауна, для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется. В то же время работа общественного транспорта не будет останавливаться, несмотря на то что многие пассажиры не соблюдают масочный режим. Немчинов объяснил это так:
От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили, что называется о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест,
– отметил он.
Немчинов добавил, что остановка может стать проблемой для медиков и других работников, которые будут работать во время локдауна.
Локдаун на новогодние праздники в Украине: главное
- И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- Известно, что локдаун вряд ли введут до конца года. Однако вероятность того, что Украина вернется к жестким ограничениям в январе, есть.
- Какими именно будут новые ограничения и запреты – неизвестно. Однако власть утверждает, что точно не будут останавливать транспорт и закрывать аэропорты.
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