Локдаун в Украине с высокой вероятностью введут в период новогодних праздников в январе. В то же время общественный транспорт продолжит работать, но со значительными ограничениями.

Чиновники не планируют закрывать междугороднее и международное сообщение. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Как будет работать транспорт во время локдауна

Министр отметил, что в случае введения локдауна, для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется. В то же время работа общественного транспорта не будет останавливаться, несмотря на то что многие пассажиры не соблюдают масочный режим. Немчинов объяснил это так:

От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили, что называется о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест,

– отметил он.

Немчинов добавил, что остановка может стать проблемой для медиков и других работников, которые будут работать во время локдауна.

Обратите внимание! По состоянию на 7 декабря в Украине за сутки заразились коронавирусом более 8 тысяч человек. Это наименьший показатель за последние несколько дней, ведь раньше в Украине фиксировали по 15 тысяч новых больных за сутки.

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