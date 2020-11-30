В "Слуге народа" выступают за то, чтобы общественный транспорт работал даже после введения полного лакдауна. Народный депутат Евгения Кравчук убеждена: полная остановка транспорта будет означать коллапс.

Украине ввести жесткие ограничения на транспорт в пределах локдауна будет довольно сложно. Об этом Евгения Кравчук заявила в комментарии "Апострофу".

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Конечно, в наиболее жесткие карантины в разных странах, например, в Китае, не работал ни один транспорт – ни междугороднее сообщение, ни общественный транспорт,

– подчеркнула парламентарий.

Впрочем, она убеждена, что в Украине довольно трудно остановить общественный транспорт, ведь фактически это будет означать определенный коллапс.

Поэтому даже если правительство все-таки введет полный локдаун в Украине, людям, работающим в тех отраслях, которые не будут подпадать под максимальные ограничения, нужно будет как-то добираться на работу.

"То есть это достаточно сложная система специальных пропусков. Для того чтобы вводить локдаун на общественный транспорт, уже должна быть готова эта система – как кто доезжает", – отметила Евгения Кравчук.

Она подчеркнула, что даже во время полного локдауна медицинским работникам или, например, работникам атомных электростанций нужно добираться на работу. Якобы, не так просто нажать на кнопку и все остановить.

Как транспорт работал во время карантина весной: