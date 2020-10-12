Будет ли общий карантин в ЕС с закрытием границ: ответ главы Еврокомиссии
Евросоюз не планирует вводить общий карантин. Кроме этого, границы ЕС в ближайшее время тоже не будут закрывать.
Еврокомиссия разработала систему классификации регионов ЕС в соответствии с уровнем пандемии. В ней обозначены единые правила перемещений. Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
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Из-за ограничений трудно знать, куда можно путешествовать и каких правил нужно придерживаться,
– отметила глава Еврокомиссии.
Поэтому, по словам политика, нужно облегчить жизнь европейцам и координировать эти мероприятия.
Что означает классификация регионов
Система разделяет регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Распределение основано на общих условиях и требованиях. Его создали, чтобы упростить движение через границы, избежав их закрытия и введение общего карантина.
Карантин в ЕС: последние новости
- В Чехии с 12 октября начали действовать новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.
- В Италии заявили, что тоже намерены усилить карантин.
- Кроме того, в Польше ввели тотальный масочный режим из-за увеличения количества больных.