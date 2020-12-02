Пока еще действующий президент США Дональд Трамп болезненно воспринял поражение на президентских выборах 2020 года. Он до последнего не хотел отдавать победу своему оппоненту Джо Байдену. Допускает ли Трамп возможность участвовать в выборах главы государства в 2024 году – читайте далее.

Американский лидер подчеркнул, что это были прекрасные 4 года. Об этом он заявил во время выступления перед членами национального комитета "Республиканской партии", сообщает Politico.

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Заметим, что пока Трамп всячески пытается удержаться за кресло президента, заявляя, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.

Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года,

– сказал Трамп.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном участии Трампа в президентских выборах 2024 года. Вероятно, Трамп может объявить о своем участии в следующих выборах в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Результаты выборов США и поражение Байдена

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от "Демократической партии" Джо Байден .

во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от "Демократической партии" . Он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа- 232 голоса.

Трамп сообщил, что отдал распоряжение начальнику Управления общих служб США Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену, но добавил, что продолжит бороться в судах.

начальнику Управления общих служб США Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену, но добавил, что Он заявил о том, что готов покинуть пост президента, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах Байдену.​

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