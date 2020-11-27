Максим Степанов заявил, что правительство рассматривает план введения жесткого локдауна в Украине. Карантинные ограничения могут ввести уже на новогодние праздники. В то же время министр здравоохранения не исключил, что общественный транспорт продолжит работать, даже несмотря на локдаун.

Степанов подчеркнул, что полный локдаун – это лишь запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня. Об этом министр здравоохранения сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Возможен ли локдаун в Украине в декабре

Будет ли в Украине локдаун

Как отметил глава Минздрава, правительство готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению локдауна на зимние праздники.

По данным СМИ, правительство рассматривает две даты для введения локдауна – с 25 декабря по 17 января и с 7 по 20 декабря. Однако окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

Что такое локдаун?

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги. Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину. В Минздраве заявили, что карантин усилят, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек.

Будет ли работать общественный транспорт

Министр здравоохранения не исключил, что общественный транспорт продолжит работать. Он отметил, что риск инфицирования коронавирусом в полупустом автобусе с соблюдением всех противоэпидемических правил "очень-очень низкий".

Относительно конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан,

– сказал он.

О том, какие страны ввели локдаун – читайте по ссылке.