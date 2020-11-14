Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 ноября сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. После этого COVID-19 диагностировали у его первого заместителя Руслана Стефанчука. При этом, нардепы намерены работать на следующей пленарной неделе.

17 ноября нардепы соберутся на заседание

Из-за того, что часть парламентариев – на больничном с коронавирусом, в Раде таки внесут изменения в календарный график работы. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом информирует 24 канал.

К теме У первого вицеспикера Руслана Стефанчука – коронавирус

Нардепы соберутся 17 ноября, чтобы проголосовать за насущные вопросы. Пока у парламентариев запланирована полноценная рабочая неделя.

Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой-то из тех вариантов будет выбран,

– рассказала Кравчук.

Обратите внимание! Кроме Разумкова и Стефанчука, коронавирусом болеет и высшее руководство страны – президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они лечатся в "Феофании". Также COVID-19 подтвердили у главы Минфина Сергея Марченко и вицепремьера Алексея Резникова. Министр обороны Андрей Таран после положительного получил отрицательный.

Что известно о коронавирусе в парламенте

Согласно информации СМИ, в Верховной Раде с начала пандемии коронавирусом заразились 75 депутатов. Также положительные тесты на COVID-19 получили 77 сотрудников аппарата парламента.