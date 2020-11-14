COVID-19 в парламенте: будет ли работать Рада с больными спикером и вице-спикером
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 ноября сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. После этого COVID-19 диагностировали у его первого заместителя Руслана Стефанчука. При этом, нардепы намерены работать на следующей пленарной неделе.
17 ноября нардепы соберутся на заседание
Из-за того, что часть парламентариев – на больничном с коронавирусом, в Раде таки внесут изменения в календарный график работы. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом информирует 24 канал.
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Нардепы соберутся 17 ноября, чтобы проголосовать за насущные вопросы. Пока у парламентариев запланирована полноценная рабочая неделя.
Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой-то из тех вариантов будет выбран,
– рассказала Кравчук.
Что известно о коронавирусе в парламенте
Согласно информации СМИ, в Верховной Раде с начала пандемии коронавирусом заразились 75 депутатов. Также положительные тесты на COVID-19 получили 77 сотрудников аппарата парламента.
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