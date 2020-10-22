В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет, – президент Азербайджана
Президент Азербайджана отличился категорическим заявлением касаемо Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха.
В то же время Алиев подчеркнул, что не исключает культурную автономию армян в Карабахе. Его слова передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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Алиев заявил, что Азербайджан намерен вернуть все территории, которые считает своими.
В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи,
– подчеркнул президент Азербайджана.
Он также не исключил своей встречи с премьером Армении Николом Пашиняном во время визита в Москву, однако, по его словам, он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина. Алиев считает, что "перспективы мирного урегулирования конфликта с действующим правительством Армении очень далеки".
Что следует знать о конфликте Армении и Азербайджана
- Обострение ситуации в Нагорном Карабахе состоялось 27 сентября.
- 9 октября представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трехсторонних консультаций из сложившейся ситуации и достигли соглашения о перемирии.
- Однако на следующий день в Баку начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противника.
- И Армения, и Азербайджан настроены очень решительно. Так, премьер Армении Никол Пашинян призвал свой народ бороться до конца с оружием в руках.