Президент Азербайджана отличился категорическим заявлением касаемо Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха.

В то же время Алиев подчеркнул, что не исключает культурную автономию армян в Карабахе. Его слова передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Алиев заявил, что Азербайджан намерен вернуть все территории, которые считает своими.

В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи,

– подчеркнул президент Азербайджана.

Он также не исключил своей встречи с премьером Армении Николом Пашиняном во время визита в Москву, однако, по его словам, он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина. Алиев считает, что "перспективы мирного урегулирования конфликта с действующим правительством Армении очень далеки".

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