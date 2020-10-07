Украина может ввести повторный более жесткий карантин. Все из-за "второй волны" коронавируса, ведь ежедневно количество новых случаев болезни лишь увеличивается.

Также в Украине может замедлиться темп реформ. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка.

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Что говорят во Всемирном банке

Экономика Украины пострадала в результате первой вспышки COVID-19. ВВП снизился на 11,4% во втором квартале года. Поэтому полугодовой ВВП упал на 6,5%.

Однако во Всемирном банке отметили, что негативное влияние оказалось менее серьезным. Этому поспособствовало введение адаптивного карантина. Такой подход позволил вернуться к нормальному функционированию экономики.

Однако в прогнозе предполагают повторное введение некоторых ограничений для сдерживания "второй волны" COVID-19.

Обратите внимание! Правительство ввело адаптивный карантин, поделив страну на 4 зоны: красную, оранжевую, желтую, зеленую. В зонах действуют различные ограничения. Сейчас адаптивный карантин продлили до 31 октября.

Ограничения в карантинных зонах / инфографика 24 канала