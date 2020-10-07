Будет ли в Украине повторный жесткий карантин: прогноз Всемирного банка
Украина может ввести повторный более жесткий карантин. Все из-за "второй волны" коронавируса, ведь ежедневно количество новых случаев болезни лишь увеличивается.
Также в Украине может замедлиться темп реформ. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка.
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Что говорят во Всемирном банке
Экономика Украины пострадала в результате первой вспышки COVID-19. ВВП снизился на 11,4% во втором квартале года. Поэтому полугодовой ВВП упал на 6,5%.
Однако во Всемирном банке отметили, что негативное влияние оказалось менее серьезным. Этому поспособствовало введение адаптивного карантина. Такой подход позволил вернуться к нормальному функционированию экономики.
Однако в прогнозе предполагают повторное введение некоторых ограничений для сдерживания "второй волны" COVID-19.