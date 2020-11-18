Французский дипломат Этьен де Понсен утверждает, что для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в нормансдком формате еще до конца 2020 года следует выполнить конкретные предпосылки. Впрочем переговоры на уровне нормандских советников пока не демонстрируют прогресса.

Сейчас вопрос нормандской встречи еще дискутируется, а прежде нужен прорыв на уровне политических советников. Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен рассказал в комментарии ТСН.

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Предыдущая на прошлой неделе не была достаточно успешной для того, чтобы иметь возможность рассматривать реальную дату саммита. Мы продолжаем работать в этом направлении,

– подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что предварительные условия для встречи советников нормандской четверки до сих пор не выполнены, а стороны продолжают работать над этим.

"Я не говорю, что встреча невозможна до конца года. Но эти предварительные условия, которые еще в процессе выполнения, не позволяют нам говорить о конкретной дате саммита", – резюмировал Этьен де Понсен.

Для чего новая нормандская встреча:

Во время последней встречи 9 декабря 2019 года лидеры государств нормандской четверки договорились провести новую – в течение 4 месяцев, а значит, не позднее апреля 2020 года. Впрочем, пандемия коронавируса переиначила все планы.

Тогда переговоры шли о том, чтобы провести встречу осенью, а впоследствии – до конца 2020 года. Одной из главных тем на встрече может быть предложенный Украиной мирный план 5 шагов для установления мира на Донбассе.

Мирный план 5 шагов по Донбассу / Инфографика 24 канала