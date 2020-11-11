Криклий объяснил, как будет работать транспорт в условиях новых карантинных ограничений
Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. На время карантина выходного дня его работу также не будут останавливать.
Схему курсирования транспорта в условиях новых карантинных ограничений описал в телеграм министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.
Автотранспорт, в том числе и маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения,
– сообщил министр.
Он также добавил, что это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
Криклий подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют. Во время авиапутешествий в другие страны мира министр призывает проверять условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан.
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В Украине ввели новые карантинные ограничения: что изменили
- Украина вернулась к общегосударственному карантину, отменив адаптивный. Это значит, что "цветные зоны" уже не действуют.
- С 14 по 30 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Начнутся ограничения в 00:00 субботы и завершаться в 00:00 понедельника. Кроме транспорта, в субботу и воскресенье будут работать также продуктовые магазины, аптеки, АЗС.
- К таким шагам прибегли, чтобы уменьшить количество инфицирований коронавирусом. Все о карантине читайте здесь.
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