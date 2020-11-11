Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. На время карантина выходного дня его работу также не будут останавливать.

Схему курсирования транспорта в условиях новых карантинных ограничений описал в телеграм министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

Автотранспорт, в том числе и маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения,

– сообщил министр.

Он также добавил, что это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Криклий подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют. Во время авиапутешествий в другие страны мира министр призывает проверять условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан.

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