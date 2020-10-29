Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что в парламенте быстро отреагируют на решение КСУ о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование. На это также отреагирует и президент.

Разумков отметил, что решение КСУ серьезно восприняли иностранные партнеры Украины, поэтому Рада будет быстро дорабатывать законодательство с учетом позиции Конституционного Суда Украины. Об этом он сказал во время рабочего визита в Германию, передает "РБК-Украина".

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По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти.

Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она больше, чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение нескольких лет... Я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде – это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией,

– пояснил Разумков.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ. В частности, отметил, что на решение будет быстрая реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента.

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", – добавил Разумков.

Заметим, что ранее представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявляла, что парламент отреагирует на пробелы, которые возникли в законодательстве. Она добавила, что будут внесены законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными.

Скандальное решение КСУ: коротко о главном

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Это решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

НАПК уже заявило, что приняло из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.

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