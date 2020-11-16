Будет свободное голосование, – Кравчук о вероятной отмене карантина выходного дня
В "Слуге народа" не обсуждали поддержку постановления об отмене карантина выходного дня. Депутаты решили не проводить заседание 16 ноября из-за ограничения карантина.
Голосование должно быть свободным. Об этом сообщает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "РБК-Украина".
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Мы не обсуждали (отмена выходного дня – 24 канал) ни в чатах, ни каким-то другим образом. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование,
– подчеркнула нардепка.
Однако, по словам Кравчук, соавторы постановления – председатель фракции, первый заместитель председателя, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали.
Что известно о вероятности отмены карантина выходного дня
- В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
- Поэтому парламент будет рекомендовать Кабмину отменить ограничения.
- Вероятно, нардепы рассмотрят постановление 17 ноября.
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