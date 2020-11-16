В "Слуге народа" не обсуждали поддержку постановления об отмене карантина выходного дня. Депутаты решили не проводить заседание 16 ноября из-за ограничения карантина.

Голосование должно быть свободным. Об этом сообщает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "РБК-Украина".

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Мы не обсуждали (отмена выходного дня – 24 канал) ни в чатах, ни каким-то другим образом. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование,

– подчеркнула нардепка.

Однако, по словам Кравчук, соавторы постановления – председатель фракции, первый заместитель председателя, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали.

Что известно о вероятности отмены карантина выходного дня

В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Поэтому парламент будет рекомендовать Кабмину отменить ограничения.

Вероятно, нардепы рассмотрят постановление 17 ноября.

Обратите внимание! Карантин выходного дня ввели на 3 недели с 14 ноября. В субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. В частности, работают только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, почта и заведения, готовящие еду на вынос. Предприниматели недовольны ограничениями и протестуют против отмены карантина.



Ограничения во время карантина / Инфографика 24 канала