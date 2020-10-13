По мнению министра финансов Сергея Марченко, если МВФ не даст денег, Украина перейдет на "вегетарианское меню". Экономить придется прежде всего на развитии государства.

Даже если денег будет меньше, Украина точно не будет экономить на оборонной отрасли, образовании и медицине. Об этом Сергей Марченко заявил в интервью The Page.

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Если МВФ не даст деньги, будем жить дальше. Вопрос в том, что аппетиты у нас могут быть другими. Есть разные меню. Вот будет вегетарианское – нормальное, можно прожить, но, возможно, не сможем себе позволить какие-то определенные вещи,

– признался Марченко.

Министр финансов успокоил украинцев, что это "вегетарианство" точно не повлияет на анонсированное повышение зарплат и пенсий. Кредиты от МВФ, пояснил Марченко, являются базой для инвестиций, а не способом решить текущие экономические проблемы страны. Эти деньги трансформируют в развитие.

Как МВФ оценивает бюджет Украины на 2021

Бюджет на 2021 год Украина согласовывает с МВФ уже в течение месяца. Продолжается дискуссия относительно некоторых доходных и расходных программ. По мнению Марченко, процесс согласования имеет нормальный коммуникативный экспертный характер. Ни одна из сторон не выдвигает категорических требований. МВФ не видит проблем в бюджете.

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