Будущее Крыма без воды: почему на полуострове исчезают уникальные озера
В Крыму высохло еще 2 озера: возле сел Краснокаменка и Железное. Местные власти, назначенные Кремлем, не сообщают, сколько водоемов исчезло с карты полуострова с 2014 года и не реагируют на жалобы экологов.
По подсчетам журналистов "Крым. Реалии", за 2020 год в Крыму пересохли не менее 10 водоемов, среди них есть уникальные. Почему это произошло, читайте и смотрите на 24 канале.
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Краснокаменское озеро – одно из 3 озер на севере от поселка Краснокаменка в районе Большой Ялты. Верхний водоем на карте – полноводный, там можно даже рыбачить.
Краснокаменка / Скриншот с видео
Нижнее озеро обмелело: вода грязная и застойная. Среднее из 3 озер высохло больше всего. Несмотря на то, что 3 года назад на озере массово отдыхали люди, сейчас от водоема остались только 2 лужи.
Чем питалось озеро
До того как среднее озеро высохло, водой из Краснокаменки поливали виноградники "Массандры". Именно в той местности выращивали уникальный сорт винограда. Из него изготавливали "Мускат Красного камня" – вино с 18 наградами международных выставок.
Озеро питалось подземными источниками, но теперь они иссякли.
Озеру откуда-то нужно брать воду. Средства пополнения воды – это осадки, которых нет, и подземные воды, которых тоже нет. Поэтому и водоем пересох,
– отметила крымский эколог Маргарита Литвиненко.
Почему исчезла вода
Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации земли Михаил Яцюк подтвердил, что причина исчезновения Краснокаменского озера – массовое бурение скважин в Крыму. От того, что из подземных слоев выкачивали большое количество воды, есть большая антропогенная нагрузка.
"Если осадки не выпадают, то вода из озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура в растет и происходит высокое испарение, то дефицит водного баланса возрастает. Это приводит к полной потере воды на объектах", – добавил Яцюк.
Свердловина у Криму / Фото "Крим. Реалії"
Головні причини зникнення кримських озер:
- перекритий Північно-Кримський канал;
- зменшення кількості опадів;
- діяльність людей;
- масове буріння свердловин.
Водна криза у Криму
Голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк сказав, що водна криза у Криму тільки посилюватиметься. Не потрібно очікувати, що ситуація налагодиться. Якщо щороку на півострові висихатимуть 10 озер, то приблизно за 30 років їх у Криму не стане зовсім.
Наразі за критеріями ООН, материкова Україна належить до малозабезпечених водою країн світу.