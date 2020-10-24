В Крыму высохло еще 2 озера: возле сел Краснокаменка и Железное. Местные власти, назначенные Кремлем, не сообщают, сколько водоемов исчезло с карты полуострова с 2014 года и не реагируют на жалобы экологов.

По подсчетам журналистов "Крым. Реалии", за 2020 год в Крыму пересохли не менее 10 водоемов, среди них есть уникальные. Почему это произошло, читайте и смотрите на 24 канале.

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Краснокаменское озеро – одно из 3 озер на севере от поселка Краснокаменка в районе Большой Ялты. Верхний водоем на карте – полноводный, там можно даже рыбачить.

Краснокаменка / Скриншот с видео

Нижнее озеро обмелело: вода грязная и застойная. Среднее из 3 озер высохло больше всего. Несмотря на то, что 3 года назад на озере массово отдыхали люди, сейчас от водоема остались только 2 лужи.

Чем питалось озеро

До того как среднее озеро высохло, водой из Краснокаменки поливали виноградники "Массандры". Именно в той местности выращивали уникальный сорт винограда. Из него изготавливали "Мускат Красного камня" – вино с 18 наградами международных выставок.

Озеро питалось подземными источниками, но теперь они иссякли.

Озеру откуда-то нужно брать воду. Средства пополнения воды – это осадки, которых нет, и подземные воды, которых тоже нет. Поэтому и водоем пересох,

– отметила крымский эколог Маргарита Литвиненко.

Почему исчезла вода

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации земли Михаил Яцюк подтвердил, что причина исчезновения Краснокаменского озера – массовое бурение скважин в Крыму. От того, что из подземных слоев выкачивали большое количество воды, есть большая антропогенная нагрузка.

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"Если осадки не выпадают, то вода из озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура в растет и происходит высокое испарение, то дефицит водного баланса возрастает. Это приводит к полной потере воды на объектах", – добавил Яцюк.



Свердловина у Криму / Фото "Крим. Реалії"

Головні причини зникнення кримських озер:

перекритий Північно-Кримський канал;

зменшення кількості опадів;

діяльність людей;

масове буріння свердловин.

Водна криза у Криму

Голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк сказав, що водна криза у Криму тільки посилюватиметься. Не потрібно очікувати, що ситуація налагодиться. Якщо щороку на півострові висихатимуть 10 озер, то приблизно за 30 років їх у Криму не стане зовсім.

Наразі за критеріями ООН, материкова Україна належить до малозабезпечених водою країн світу.