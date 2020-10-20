Будущее только с Украиной: Зеленский объяснил, почему важна амнистия на Донбассе
Зеленский объяснил, почему не следует манипулировать понятием амнистия. И заявил, что Украине нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.
Детали амнистии
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады 20 октября, пишет 24 канал.
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Страшное слово амнистия, не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас находятся в заложниках у оккупантов,
– заявил Зеленский.
Им нужны четкие сигналы: не стоит бояться, достойное будущее только с Украиной. Также президент рассказал, что Украина должна обеспечить развитие Донецкой и Луганской областей.
Стратегия развития Донбасса
Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс, современный, безопасный, богатый, но чтобы сделать такой регион, который пострадал от российской агрессии,
– добавил Владимир Зеленский.
По его словам, нужно сделать особые экономические условия, необходима стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам.
Работа над этим уже началась.
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