Зеленский объяснил, почему не следует манипулировать понятием амнистия. И заявил, что Украине нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Детали амнистии

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады 20 октября, пишет 24 канал.

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Страшное слово амнистия, не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас находятся в заложниках у оккупантов,

– заявил Зеленский.

Им нужны четкие сигналы: не стоит бояться, достойное будущее только с Украиной. Также президент рассказал, что Украина должна обеспечить развитие Донецкой и Луганской областей.

Стратегия развития Донбасса

Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс, современный, безопасный, богатый, но чтобы сделать такой регион, который пострадал от российской агрессии,

– добавил Владимир Зеленский.

По его словам, нужно сделать особые экономические условия, необходима стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам.

Работа над этим уже началась.

Обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде: смотрите видео