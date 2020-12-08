20 января – в этот день Джо Байден должен принять присягу. А сам Трамп вместе с президентской должностью лишится еще и президентского иммунитета. По подсчетам The New Yor Times, есть около 30 уголовных и гражданских дел, в которых фигурирует 45-й президент США. И только иммунитет спасал его от полноценного расследования.

Некоторые из этих дел предусматривают штрафы. Некоторые – тюремное заключение. И даже если учесть, что экс-президенты США ни разу в истории страны не отправлялись за решетку – все это вряд ли служит для Трампа большим утешением. Об этом – в новом выпуске видеоблога "Грани правды" на 24 канале.

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Прокуроры подозревают Трампа в мошенничестве

Большинство дел против 45-го президента будут расследоваться в его родном городе – Нью-Йорке. Прокуроры подозревают, что президент мошенничал с налоговыми декларациями и страховками.

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн уже заявил, что Трамп вел двойную бухгалтерию:

одну – для получения кредитов;

другую – для минимизации налогов.

Именно эта схема позволила Трампу в течение 10 лет вообще не платить налог на прибыль. А в те 2 года, когда он платил – он перечислил в бюджет суммарно лишь 1,5 тысячи долларов.

Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах

Вдобавок, сразу несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Например, в 2019 году в своей книге журналистка Джин Кэролл заявила, что 20 лет назад Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина.

Президент тогда обвинил ее во лжи, но это не отменило расследование, а лишь отсрочило его.

Похожий иск против Трампа еще в 2017 году подавала бывшая участница одного из американских телешоу Саммер Зервос. Она заявила, что во время съемок Трамп насильно ее поцеловал и схватил за грудь. Слушание показаний по делу намечено на середину 2021 года.



Джин Кэролл, Саммер Зервос / Коллаж 24 канала

Возможно, все это может служить объяснением – почему Трамп так долго отказывался признавать свое поражение на выборах. Его команда подала множество исков, требовала пересчета голосов и в некоторых штатах сумела его провести.

Но все это не помогло действующему президенту, выборы он проиграл. И через 1,5 месяца американскую фемиду уже ничто не будет сдерживать.

Последний козырь Трампа – право на помилование

Впрочем, у действующего президента США еще остается туз в рукаве. Речь о праве на помилование, которым обладает глава государства. Причем, он вправе им воспользоваться вне зависимости от тяжести совершенных человеком преступлений.

Дональд Трамп уже неоднократно к этому праву прибегал.

►Он освобождал от ответственности своего друга Роджера Стоуна, осужденного за лжесвидетельство и попытки запугать свидетелей.

► Помиловал бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича, который был пойман на вымогательстве.

► Освободил от ответственности медиамагната Конрада Блэка, осужденного за мошенничество.

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Вполне может быть, что этот список Трамп расширит за счет других членов своей команды, тем более, что по традиции президент объявляет о самых громких помилованиях накануне того, как покинуть навсегда Белый дом. И главный вопрос заключается в том, может ли Трамп помиловать самого себя.

C одной стороны, Конституция США гласит, что президент имеет право даровать помилование за преступления против Соединенных Штатов. С другой стороны, еще ни один американский глава государства не пользовался таким правом в отношении самого себя.

Более того, когда в 1974 году Ричард Никсон добровольно ушел в отставку после Уотергейтского скандала, министерство юстиции сделало специальное заявление о том, что подобное помилование невозможно. Потому что никто не может быть судьей в своем собственном деле.

Уотергейтский скандал: что известно Политический скандал в Соединенных Штатах возник в 1972 – 1974 годах, и закончился отставкой президента Ричарда Никсона



Никсона заподозрили в организации незаконной прослушки его политических оппонентов из демократического лагеря. 8 августа 1974 года перед угрозой неотвратимого импичмента, президент США в своей телевизионной речи заявил, что на следующий день уходит в отставку.

Правда, самого Никсона спасло то, что его помиловал следующий президент США Джеральд Форд. А потому эксперты не исключают, что Трамп может досрочно сложить с себя полномочия, чтобы еще до 20 января власть перешла к вице-президенту Майку Пенсу, который, в свою очередь, и может помиловать 45-го главу государства.

Дональда Трампа ждут непростые времена

Впрочем, это вовсе не означает, что Дональд Трамп даже в случае подобного шага может чувствовать себя в безопасности.

По законам США президентское помилование распространяется лишь на федеральные преступления, и не относится к уголовным и гражданским делам. А именно их расследуют прокуроры Нью-Йорка.

А потому Дональда Трампа ждут непростые времена. Он долгое время избегал любых вопросов со стороны правосудия, пользуясь президентским иммунитетом. Но уже 20 января после присяги Джо Байдена Дональд Трамп станет самым обычным гражданином США.

И, вероятно, его имя еще не раз будет мелькать в новостях.