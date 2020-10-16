Резников заявил, что будущих чиновников для деоккупированного Донбасса нужно готовить уже
Готовить работников органов местной власти на деоккупированном Донбассе нужно заранее. Для этого будущих должностных лиц намерены уже декларировать как администрацию временно оккупированных населенных пунктов.
Что Резников говорит о переходном правосудии
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже работает над законопроектом о переходном периоде для отдельных районов Донбасса. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Заметьте Жители Донбасса с паспортами РФ смогут остаться там после деоккупации, – Резников
Главной из составляющих этого периода является вопрос переходного правосудия.
Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности,
– рассказал Резников.
По мнению политика, главным условием качественной реинтеграции является установление доверия между людьми.
Будущих чиновников для деоккупированных населенных пунктов Резников хочет декларировать уже сейчас.
Какую страну Резников ставит в пример
Удачным опытом деоккупации территорий политик считает пример Хорватии.
Резников рассказывает, что сначала хорваты назначили мэра Вуковара, когда город еще был оккупирован, а потом этот мэр начал работать уже в деоккупированном Вуковаре.