Готовить работников органов местной власти на деоккупированном Донбассе нужно заранее. Для этого будущих должностных лиц намерены уже декларировать как администрацию временно оккупированных населенных пунктов.

Что Резников говорит о переходном правосудии

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже работает над законопроектом о переходном периоде для отдельных районов Донбасса. Об этом в интервью хорватскому каналу N1 заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Заметьте Жители Донбасса с паспортами РФ смогут остаться там после деоккупации, – Резников

Главной из составляющих этого периода является вопрос переходного правосудия.

Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности,

– рассказал Резников.

По мнению политика, главным условием качественной реинтеграции является установление доверия между людьми.

Будущих чиновников для деоккупированных населенных пунктов Резников хочет декларировать уже сейчас.

Какую страну Резников ставит в пример

Удачным опытом деоккупации территорий политик считает пример Хорватии.

Резников рассказывает, что сначала хорваты назначили мэра Вуковара, когда город еще был оккупирован, а потом этот мэр начал работать уже в деоккупированном Вуковаре.